Gobierno aseguró que no habrá diálogos de paz con disidencias de las Farc

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está viendo cómo se le escapa de las manos una de sus banderas: la posibilidad de lograr la paz total. Desde el martes pasado, luego de que miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc ejecutaran una serie de ataques en municipios del Cauca y Valle, se anunció que no habrá un nuevo cese al fuego bilateral con el autodenominado Estado Mayor Central.

Esa posibilidad cada vez se ve más lejos. En la noche de este jueves, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que el presidente dio la orden de condicionar cualquier diálogo de paz o cese al fuego con esa organización mientras no abandone sus prácticas económicas ilegales.

La noticia se dio a conocer en una rueda de prensa en la que el funcionario encargado de la defensa nacional comunicó las conclusiones a las que se llegó en el Consejo de Seguridad que se realizó en Popayán, la capital del Cauca, para tratar la grave situación de seguridad que vive el Suroccidente del país, en el que el primer mandatario estuvo presente.

“El presidente de la República se refirió en las conclusiones del Consejo para afirmar que no se puede pactar un nuevo cese con esta organización, que inclusive, cualquier conversación con esta organización en el Suroccidente del país no se puede adelantar si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas”, aseguró Velásquez.

Según dijo el ministro, para que el Gobierno se siente a hablar de nuevo con el grupo armado, al que calificó como una organización que se dedica sobre todo al narcotráfico, este tiene que abandonar toda práctica relacionada con el tráfico de drogas, de donde proviene la mayor parte de sus ingresos.

Lo que plantea el gobierno tiene sentido. Quizá si el Estado Mayor Central abandona el tráfico de cocaína, la seguridad en el Suroccidente del país podría mejorar. La disputa por el control de las plantaciones de coca es uno de los motivos por los cuales el departamento del Cauca ha estado sumido en una violencia que parece eterna.

Y esa situación se ha extendido un poco hacia el sur del Valle del Cauca. De acuerdo con un informe publicado por el portal estadounidense de información relacionada con el medio ambiente y la ecología, Mongabay, en los últimos años se consolidaron 15 nuevo puntos claves de producción de Coca en el país.

Uno de ellos, que tiene una extensión de 1.436 hectáreas, está ubicado en la zona conformada por Timba, Jamundí y Buenos Aires, que está en los límites entre los departamentos de Cauca y Valle. El otro, con una extensión territorial de 10.099 hectáreas, está en los municipios de Argelia y El Tambo, en territorio caucano.

Esos últimos municipios están cerca de Suárez y Morales, que se vieron afectados por el hostigamiento a sus bases de policía por parte de miembros del Estado Mayor Central. Entre tanto, los municipios de Miranda y Corinto, en cuya vía estalló un elemento explosivo el viernes pasado que dejó a un niño de 12 años muerto, queda cerca al sur del Valle del Cauca.

Por otro lado, en el Consejo de Seguridad se planteó por parte de los alcaldes de la zona al presidente la necesidad de que se trabaje en una transformación de los territorios para que se logre la paz, “algo que, dentro de la concepción de la misma, constituye el núcleo que implica la transformación de los municipios”, concluyó el ministro.

