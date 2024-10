Las creencias más comunes sobre el dolor de garganta

El dolor de garganta es uno de los síntomas más comunes y molestos que enfrentan las personas y es, muchas veces, causado por una variedad de factores como el resfriado común, gripe, el covid-19, la mononucleosis, infecciones bacterianas, alergias y agentes irritantes.

Las infecciones de garganta suelen ser virales que vienen con síntomas como la congestión nasal, tos, fiebre baja y fatiga, sin embargo, existen las infecciones bacterianas, como la faringitis estreptocócica, la cual puede causar un dolor intenso y síntomas como fiebre alta, amígdalas inflamadas con pus y dolor intenso sin síntomas de resfriado. Otros factores incluyen alergias, irritantes como el humo del tabaco, el aire seco y el uso excesivo de la voz.

León Jairo Suaza, médico especialista en medicina familiar y gerente de urgencias de Centros médicos Colsanitas comenta que: "se debe reconocer los síntomas para decidir el tratamiento adecuado. Un diagnóstico preciso es vital para evitar el uso innecesario de antibióticos, los cuales solo deben utilizarse en infecciones bacterianas. La automedicación y el mal uso de estos fármacos pueden conducir a resistencia bacteriana, un problema grave de salud pública”.

Suaza también comenta algunos datos relevantes que debe tener en cuenta para evitar complicaciones con su malestar:

Si quiere tratarlo en casa: existen diferentes tratamientos efectivos caseros donde debe incluir una buena hidratación, gárgaras con agua salada, humidificación del ambiente, reposo de la voz y el uso de analgésicos de venta libre. En casos virales, los remedios naturales como miel, limón y jengibre pueden ser beneficiosos. Sin embargo, si ve que los malestares persisten, consulte a su médico.

Prevenga los dolores: esto se relaciona directamente con prácticas de higiene personal como el lavado frecuente de manos y evitando el contacto con personas enfermas. Tenga en cuenta que las vacunas, como la de la influenza, son esenciales para reducir el riesgo de malestares.

Fortalezca el sistema inmunológico: esto lo puede lograr por medio de una dieta equilibrada rica en vitaminas a, c, d y minerales como el zinc. Además, agregue ejercicio moderado y un buen descanso en su rutina.

“Ciertas poblaciones son más vulnerables al dolor de garganta, como niños y adolescentes, personas con sistemas inmunológicos comprometidos, fumadores y personas con alergias o reflujo gastroesofágico. Con este grupo de personas es recomendable tomar precauciones adicionales ya que un dolor de garganta mal tratado puede evolucionar en complicaciones serias como abscesos, neumonía o fiebre reumática. Es crucial buscar atención médica si el dolor es persiste o se acompaña de síntomas graves como fiebre alta, dificultad para respirar o inflamación en el cuello” comentó Suaza.

Existen también algunos de los mitos entorno a los tratos que deben tomarse para controlar los dolores, algunos de los más comunes son:

¿Debo tomar siempre antibióticos para controlar los dolores de garganta? No, recuerde que los antibióticos solo deben utilizarse para tratar infecciones bacterianas y nunca deben usarse en casos de infecciones virales, ya que esto podría contribuir a la resistencia bacteriana. La automedicación con antibióticos es peligrosa y debe evitarse.

Los medicamentos de venta libre, como los analgésicos y las pastillas para la garganta, pueden aliviar los síntomas del dolor de garganta, pero no curan la causa subyacente. Si la causa es una infección bacteriana, pueden ser necesarios antibióticos; si es viral, el cuerpo necesita tiempo para combatir la infección.

¿Si tomo bebidas frías puedo perder la voz? Existen muchos comentarios al respecto con las bebidas frías, algunas personas dicen que la leche aumenta la producción de moco y agrava el dolor de garganta, sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Beber leche puede ser reconfortante y proporcionar calorías y nutrientes necesarios cuando se tiene un dolor de garganta.

Y tampoco hay evidencia científica que confirme que bebidas como jugos o agua empeoren el dolor de garganta, todo lo contrario, algunas personas encuentran alivio en bebidas frías o helados, ya que pueden adormecer el dolor y reducir la inflamación.

¿Tener dolor de garganta es igual a tener amigdalitis? No, aunque la amigdalitis puede causar dolor de garganta, no todas las infecciones de la garganta involucran las amígdalas. Las infecciones virales, las alergias, el reflujo ácido y otros factores también pueden causar dolor de garganta sin afectar las amígdalas.

¿Hacer gárgaras con alcohol o enjuague bucal elimina la infección? No, esto puede proporcionar un alivio temporal del dolor, pero no elimina la infección subyacente. El enjuague bucal puede tener propiedades antibacterianas, pero no es un tratamiento adecuado para infecciones bacterianas de la garganta y no afecta las infecciones virales.

