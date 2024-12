¿Quién es Mariana González?, la adolescente detenida en Venezuela tras elecciones y que conmovió con una carta

Mariana González fue detenida el 29 de julio de 2024 en el contexto de las protestas postelectorales presidenciales. Ella y su novio estaban caminando en la tarde de ese día. El plan era ir a comer perros calientes y todo parecía marchar bien hasta que fueron interceptados por presuntos funcionarios que aseguraban que había un toque de queda y nadie podía estar en la calle. A Mariana y a su novio se los llevaron detenidos para el fuerte Paramacay, a cuarenta minutos de distancia de donde se encontraban en ese momento.

Desde ese 29 de julio, la vida de la madre de Mariana González se transformó por completo. La espera por volver a ver su hija de tan solo 16 años de edad en casa se hacía cada vez más agotadora, a pesar de su insistencia, todo parecía indicar que Mariana seguiría injustamente tras las rejas en Venezuela.

Las pocas veces en las que su madre pudo hablar con ella la nota demacrada, cansada y deprimida. Mariana, como otros tantos adolescentes venezolanos, ha manifestado la intención de acabar con su vida para poner fin a la situación que vive actualmente.

“A ella la maltrataron, le pusieron las costillas moradas, tenía chichones por todos lados, le arrancaron las pestañas y la pusieron a dormir en un piso de piedras”, dice la madre de Mariana González a Efecto Cocuyo.

El testimonio de Mariana ha tomado particular prominencia en medios de comunicación desde el martes 3 de diciembre, cuando se conoció una carta que ella le envió a su madre y dónde, de su puño y letra, dice que tenía intenciones de acabar con su vida porque la situación en la que se encuentra es insostenible.

La detención y la tortura

Mariana y su novio decidieron salir por la tarde del 29 de julio de 2024 en los alrededores de Naguanagua. La madre de Mariana asegura que su hija estuvo todo el día en casa, en gran parte para evitar encontrarse con cualquier protesta o altercado en la calle.

Aquel día, gran parte de Venezuela se manifestó en contra de los resultados presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los que, sin pruebas, daban como ganador a Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia.

“A mi hija le dijeron que había un toque de queda cuando ella y su novio estaban volviendo a casa. Eran unos tipos encapuchados vestidos de civil. A ellos los subieron en una camioneta y los golpearon. Desde ahí los llevaron al fuerte Paramacay”, recuerrda la madre de Mariana González.

En las primeras horas de su detención, Mariana vio cómo los funcionarios militares golpeaban sin parar a su novio. Era una forma de tortura. La idea era obligarla a ella y los jóvenes detenidos en ese lugar, a grabar un video en el que asumieran la responsabilidad por las protestas ocurridas ese día en Valencia, pero también para que dijeran que habían sido pagados por factores de la oposición venezolana. Algo a lo que Mariana se negaba a pesar de ver en las condiciones en las que estaba detenida.

“Un militar le quitó el teléfono a mi hija. Ella tenía fotos privadas ahí. El tipo se las mostró a otros militares y le dijo a mi hija que si se acostaba con él, entonces la ponía en libertad”, cuenta la madre.

Mariana pasó tres días sin tomar agua y cinco sin comer. Luego de llevarla al Palacio de Justicia de Valencia, pedía a gritos que no la devolvieran al fuerte Paramacay.

La acusan de terrorismo, incitación al odio y destrucción de la vía pública.

¿Qué dice la carta de Mariana González?

La historia de Mariana González fue compartida por su madre a distintos medios de comunicación durante los primeros días del mes de octubre. Para ese momento, la madre de Mariana pidió mantener el anonimato de su hija, así como el de ella con dos motivos principales: evitar represalias y por la esperanza de que esto quizá ayudaría a una liberación expedita. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Es por eso que, el pasado lunes 2 de diciembre, en una vigilia realizada por las familiares de los adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, la madre de Mariana decidió dar a conocer una carta que le hizo llegar su hija.

Balance

Hasta el pasado viernes, la ONG Foro Penal computaba 42 adolescentes de entre 14 y 17 años detenidos, de un total de 1.903 presos políticos, la gran mayoría aprehendidos tras las presidenciales, en las que Maduro obtuvo una controvertida reelección señalada como “fraudulenta” por la oposición mayoritaria y cuestionada por numerosos países.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que en el país no hay “niños” detenidos, en respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien insistió el lunes en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos” en el país.

Excarcelación de Mariana

La joven Mariana González, de 16 años de edad, fue excarcelada, según informó el Fiscal Tarek William Saab, a través de la cuenta del Ministerio Público, poco antes de la medianoche del miércoles, 4 de diciembre.

“El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el @mpublicove, en coordinación con un equipo multidisciplinario del SENAMECF, como garante de los Derechos Humanos realizó el día de hoy 04-12-2024, la evaluación médica a la joven M.G: en tal sentido, fue solicitada la respectiva revisión de medida”, publicó la cuenta de Instagram del Ministerio Público para informar de la medida de excarcelación.

“Recibimos con alegría la excarcelación de Mariana González, una adolescente que nunca debió estar detenida”, fue la reacción en la red social X de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que exigió la liberación de los menores de edad que “siguen injustamente privados de libertad, sufriendo tras las rejas, alejados de sus familias y de la posibilidad de continuar con sus vidas”.

Carta de Mariana

“20-11-24 Hola mamita de mi corazón, espero estés muy bien. Yo estoy aquí en lo que cabe, estoy muy agotada y cansada. Siento que ya no puedo más con este proceso tan horrible, mami. Todo lo que yo he pasado por algo que yo no hice, tú sabes que yo soy inocente, mamá, me siento tan mal. Tengo ansiedad y mucha depresión. Me hace tanta falta mi familia y mis sobrinas y tú mi reina que van 4 meses sin estar con ustedes. Sin asistir a mis estudios, sin nada. Me quitaron todo y la verdad yo no merezco esto. Nadie merece esto tan horrible. Siento que cada día que pasa se me complica todo más y más. Yo no quiero pasar Navidad aquí sin mi familia. Todas las noches pido a Dios que me dé fuerza y que me ayude. Siento que ya no puedo más y que me quedo sin fuerzas, sin ánimo y sin ganas de vivir.

¿Por qué vivir? ¿Para qué? Si no tengo nada, ni a mi familia conmigo. Los extraño tanto. Además, nadie quiere vivir encerrada por algo que no hizo. Yo no soy terrorista, yo soy estudiante de 16 años y necesito mi libertad. Estar contigo mamita. Te extraño con todo mi corazón y te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por tu apoyo y por no dejarme solita en ningún momento. Te amo con mi alma porque el alma nunca muere. Eres una gran madre, doy gracias a Dios por la madre que tengo y la familia que me dio.

No quiero hacerte sentir mal, mi reina, pero si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con nadie. Prefiero morir y perdóname, pero es la verdad. A veces quiero hacerme daño a mí misma, ya no puedo más y prefiero matarme antes de seguir sufriendo…”.

