OEA urge a Maduro respetar derechos de manifestantes que se movilizan hoy

Un llamado al régimen de Nicolás Maduro a que respete el derechos de los venezolanos a protestar por los resultados de las elecciones, hizo este sábado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien además urgió que no vayan a haber desaparecidos ni torturados.

En una declaración pública se resalta que “hoy urgimos que no haya un solo preso político más, ni un torturado más, ni un desaparecido más, ni un asesinado más; Venezuela no merece eso, merece que sea el retorno a la prosperidad para la gente, que la soberanía que radica en ese pueblo hoy sea reconocida por todos. El retorno a la paz en democracia”.

Conozca: Brasil, Colombia y México lanzan comunicado tras elecciones en Venezuela

Destaca además que “la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos llama a la paz entre venezolanos, que la jornada de hoy sea para reconciliación y justicia, que los mensajes de odio sean desterrados y que aquellos que han sembrado el miedo, la represión y la muerte no encuentren eco en nadie. Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática, que es la única duradera”.

Considera además la OEA que “el pueblo venezolano ha pagado un costo altísimo en hambre, miseria, migración, enfermedades, prisión política, tortura, muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI. Que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes velen para que no vuelvan a ocurrir. Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La "paz" de la represión, el temor, el terror, no es paz”.