María Corina Machado: nadie en el mundo cree la farsa de Maduro

Este miércoles, la líder opositora María Corina Machado encabezó la movilización de miles de venezolanos en Caracas, a quienes les recordó que a un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la comunidad internacional no reconoce el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro.

“Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro”, expresó a bordo de un camión en la que la acompañaban otros dirigentes políticos de la Plataforma Unitaria Democrática como Delsa Solórzano, César Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa, Alfredo Ramos, Andrés Velásquez y Biagio Pillieri, entre otros.

Conozca: Malestar entre los camioneros de Norte de Santander por alzas del ACPM

Machado criticó la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el pasado 22 de agosto avaló los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), después de realizar un peritaje técnico.

“Al TSJ del horror, de la tiranía, les salió el tiro por la culata porque ellos creían que con esa decisión, ni sentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darle una excusa para que reconocieran el fraude del CNE, pero nadie aceptó esa trampa”, insistió.

Le puede interesar: Alertan sobre falsos funcionarios que solicitan datos personales en Cúcuta

Con voz algo quebrada, la dirigente denunció el encarcelamiento de más de 100 adolescentes y les pidió cuidarlos a los presos políticos adultos con quienes comparten celdas.

Machado pide a la Fanb defender la Constitución

También llamó a las personas a mantenerse firmes y les dijo que «esto no tiene vuelta atrás», aunque les remarcó que las protestas escalonadas se hacen para «protegernos los unos a los otros».

Machado se refirió a los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y reconoció que gracias a muchos efectivos del Plan República es que tienen gran parte de las actas. “Saben lo que tienen que hacer en el cumplimiento de la Constitución, el respeto a la Constitución”, les pidió.

Entérese: Robaron una moto en Prados del Este y los atraparon en el barrio San Martín de Cúcuta

Igualmente mencionó a Perkins Rocha: “Él que dio su vida por la libertad de todos se la han arrebatado, pero lo vamos a liberar a él y a todos los presos políticos”, mencionó de su asesor jurídico y amigo, a quien apresaron sujetos desconocidos la tarde del martes 27 de agosto.

“Tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos a un país. Nos dijeron que era imposible hacer primarias e hicimos las más arrechas. Nos dijeron que no íbamos a poder demostrar el fraude y demostramos la victoria de Edmundo González al mundo entero. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder y lo vamos a hacer ceder que significa hacer respetar la voluntad del 28 de julio”.

Antes de cerrar el acto cantó el Himno Nacional del país: Qué se escuche en el mundo entero porque va a caer la tiranía, afirmó.