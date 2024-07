Maduro rompe relaciones con 7 países y ordena expulsión “inmediata” de sus diplomáticos

El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela endureció su discurso y ahora ordenó la expulsión inmediata del cuerpo diplomático de 7 países. La medida, afirmó el régimen, ocurre para rechazar “la injerencia extranjera” en el proceso electoral de este domingo.

La expulsión de diplomáticos se ordenó desde la Cancillería y pidió que sea “inmediata”. Aplicará para los funcionarios que estén en Venezuela en representación de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay y República Dominicana.

Los funcionarios que ahora expulsa Maduro representan también a los gobiernos que han decidido rechazar el proceso electoral que le entregó al chavismo la potestad de estar seis años más en el poder.

“Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencias acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional”, señaló el canciller venezolano, Yván Gil en un comunicado.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela demoró hasta la media noche la entrega de los resultados presidenciales. Previo al anuncio oficialista –que le entregó la victoria a Nicolás Maduro con un aparente 51% de la votación– el séquito de ministros y funcionarios afines al Gobierno entregaron una ruda de prensa en la que insinuaban conocer los resultados.

Sobre la media noche apareció en televisión nacional Elvis Amoros, presidente del CNE venezolano, y entregó un boletín que daba como vencedor a Nicolás Maduro frente al opositor y favorito en los sondeos boca de urna Edmundo González Urrutia. La autoridad electoral atribuyó la demora a un supuesto ataque cibernético.

Una de las primeras voces que se oyó sobre este tema fue la del presidente chileno Gabriel Boric, quien afirmó que los resultados que se publicaron eran difíciles de creer.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, afirmó el presidente chileno.

Más temprano, y antes de que se conocieran resultados, los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay afirmaron que seguían de cerca el proceso electoral y pidieron garantías. Son los mismos países que todavía insisten en la necesidad de un recuento de votos y de garantías electorales para todos los actores que participaron en la elección.

