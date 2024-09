Hacinamiento y tratos inhumanos en la cárcel de mujeres en Venezuela

El Instituto Nacional de Orientación Femenina, mejor conocido como el Inof, es la única cárcel de mujeres de Venezuela. Esta se encuentra en el corazón de la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, a 33 kilómetros de Caracas. Ahí, en medio de esta estructura de tres pisos, descolorida, con vestigios de óxido por el tiempo, sobreviven 650 almas, unas 350 más de la capacidad para la cual fue construida en 1962.

Si existe algún calificativo para esta estructura es hacinamiento y con ello todas las consecuencias que trae consigo este calificativo. En toda Venezuela solo está habilitado este espacio específicamente para mujeres, de resto hay 16 anexos improvisados que se han habilitado en las cárceles para hombres, donde se ubica la mayoría de la población femenina privada de libertad en el vecino país.

Lea: Edmundo González salió de Venezuela tras pedir asilo en España

Estas cifras revelan que esto representa un 185,71% de hacinamiento crítico, según lo expuesto por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A la prisión Inof, al igual que para Tocuyito y Tocorón, han trasladado a cientos detenidas relacionadas con la sucesión de protestas y acontecimientos ocurridos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hay que recordar que según la organización Foro Penal más de 230 mujeres fueron privadas de libertad arbitrariamente por manifestarse para exigir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente las actas de los escrutinios.

El centro de reclusión de mujeres tiene problema de hacinamiento crítico. Foto: Carlos Ramírez

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro no ofrece cifras sobre los traslados, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 700 detenidos han sido enviados a Tocorón y Tucuyito sin notificación a sus familiares y sin permitirles designar a sus defensores.

En las últimas semanas, el Inof ha estado en el ojo del huracán, tras unas fuertes requisas ejecutadas por el Grupo de Repuesta Inmediata y la Guardia Nacional Bolivariana causándoles destrozos a las pertenencias e insumos de supervivencia de las reclusas.

Denuncias de los familiares señalan innumerables abusos contra las detenidas que se encuentran en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

“En la última requisa les dijeron presas son presas y órdenes son órdenes, no más, no les explicaron las razones por las cuales les hicieron todo eso”, relató una familiar, quien prefirió no aportar su identidad.

Conozca: El majestuoso cóndor de los Andes que un hotel intenta conservar, en Caldas

Junto con ella, otras 60 personas aguardaban a las afueras del recinto penitenciario para saber qué sucedía.

En esta requisa, calificada por los propios familiares “como la peor y más despiadadas de todas” fueron despojadas de todas sus pertenencias, ropa, alimentos, elementos de aseo personal, y otros. Pero, además, reportaron que a los niños que viven en el centro carcelario les quitaron sus alimentos y corrales.

El Inof es el único centro penitenciario para mujeres de Venezuela, que además fue concebido para madres gestantes y lactantes, que en un principio contaba con la colaboración de las Damas Salesianas, las cuales estuvieron a cargo hasta el 2006. Según el informe del Observatorio de Prisiones, la guardería por orden del gobierno fue retirada quedando dicho espacio sin este tipo de atención.

Allí asistían a las reclusas en la educación de sus niños y mantenían espacios adecuados para que las madres pudieran permanecer con sus hijos lejos de la torre de reclusión, otorgándoles protección tanto a la madre como a los niños nacidos en prisión.

La investigación precisa que, actualmente, solo está el programa llevado por la organización católica Cáritas Los Teques, que mantiene una Casa Hogar 3 para los hijos de las presas que no cuenten con familiares para que se hagan responsables de ellos.

Además, desde hace 14 años las reclusas embarazadas y en periodo de lactancia permanecen junto con el resto de la población carcelaria, y los niños se quedan con ellas en las celdas hasta los 3 años de edad, sin ninguna protección.

Los familiares exponen las angustias que pasan por los tratos y las condiciones en las cuales se encuentran las mujeres dentro de este recinto penitenciario.

“En esos momentos (cuando hacen requisas) uno cree que las están matando”, dijo llorando la madre de una de las detenidas.

“Como familiares no nos dicen nada de lo que ocurre allá dentro, nos enteramos por lo que publican en redes sociales. Como familia nos sentimos desesperados, con mucha ansiedad, pero pidiendo que Dios las cuide”, señaló otra familiar en las afueras del Inof.

“Les repartieron bolsas plásticas para que metieran sus cosas y luego se las quitaron, les robaron las medicinas, incluyendo tratamientos médicos costosos, las sábanas, las cobijas, las biblias, bidones de agua para almacenar, su ropa, artículos personales, zapatos, etc. y muchas quedaron con lo que tenían puesto”, precisó otra familiar.

Estos son algunos de los duros testimonios de los seres queridos de las mujeres recluidas en este centro de reclusión, que al igual del resto de las cárceles venezolanas no cuentan con las condiciones dignas ni con la infraestructura adecuada.

Detalles: ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado: Gustavo Petro

El Instituto Nacional de Orientación Femenina fue construido en 1962, en Los Teques del estado Miranda. Foto: Carlos Ramíez

Informe revela vulnerabilidades

El Observatorio Venezolano de Prisiones elaboró el informe ‘Cárcel de los Teques; Inof: un cementerio para mujeres’ en el cual se expone como la discriminación es el común denominador en las cárceles donde estas recluidas las mujeres en Venezuela.

“La masculinización de las cárceles no ha cambiado a lo largo de los años y ha hecho que estos espacios no cumplan con las condiciones necesarias para albergar a las mujeres y sus necesidades, como higiene menstrual, lactancia y espacios para la cohabitación de sus hijos, entre otros”.

El acceso al derecho de salud es uno de los mayores problemas, sobre todo en asuntos relacionados con la escasez de medicinas y medidas higiénicas adecuadas para evitar la proliferación de enfermedades como la tuberculosis y patologías de la higiene femenina.

En el reporte se exponen algunos de los testimonios más duros de las propias internas: “Si la madre es castigada, la despojan de su hijo y delegan la responsabilidad en otra mujer privada de libertad, en algunos casos las madres desconocen quien se va a encargar del cuidado del niño”.

“El año pasado castigaron a una muchacha por casi dos meses y dentro de ese tiempo estuvo al menos tres días sin comida ni agua”, relató para el estudio del OVP una de las 650 internas del Instituto Nacional de Orientación Femenina.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion