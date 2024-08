Apagón en Venezuela afecta a 17 estados: usuarios reportan fallas en el suministro eléctrico

En la madrugada de este viernes 30 de agosto, Venezuela experimentó un extenso apagón que ha dejado a varios estados del país sin electricidad. A las 4:50 a.m, es decir, (3:50 a.m hora en Colombia) ciudades principales como Caracas, Maracaibo y San Cristóbal, junto con varias zonas urbanas y rurales, se vieron afectadas por la interrupción del servicio eléctrico, que aún no ha sido resuelto.

La falta de electricidad ha complicado las comunicaciones y ha limitado el acceso a información, dejando a la población con pocas respuestas sobre el origen del problema.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Freddy Ñánez, atribuyó el apagón a un presunto sabotaje al sistema eléctrico nacional.