Yo ya tengo la mía, pa’: Westcol y Giovanny Ayala ya presumieron de sus Cybertruck de Tesla

Westcol y Giovanny Ayala ya entraron en la moda de tener una Cybertruck de Tesla. Esto no es novedad porque en Medellín vieron un ejemplar recorriendo las calles de El Poblado.

Cabe recordar que estos vehículos llegaron al país en el mes de agosto de 2024, además tienen un valor en los concesionarios de al menos 820 millones de pesos. Disponen también de una potencia de 600 caballos de fuerza (hp).

Para muchos era predecible que Westcol tuviera una de estas camionetas, ya que sus seguidores conocen su afición con los carros de alta gama. Él mismo dijo en uno de sus streamings que su Cybertruck está en Miami, Florida, en Estados Unidos.

“Mi Cybertruck está en Miami porque yo aquí tengo G Wagon, Cadillac Escalade, Ford Mustang y Chevrolet Corvette. A mí no me sirve acá (Medellín) una Cybertruck, y si se me da la oportunidad de tener una en Miami, pues yo la voy a tener allá”, dijo el influencer antioqueño.

Giovanny Ayala, cantante de música popular, también presumió su nueva adquisición con un video publicado en las redes sociales. En el material audiovisual afirmó que trabajó muy fuerte para poder tener este vehículo de una de las marcas más avanzadas del mundo.

“Cuatro años esperando este carro en Colombia. Me tocó esperar cuatro años para tener una Cybertruck de Tesla”, añadió el intérprete de canciones como “Si te vas, te pierdo” y “De qué te las picas”.

Elon Musk presentó su obra hace cuatro años y la calificó como un carro “creado para cualquier planeta”. En la presentación al público comprador, Musk hizo algunas pruebas de resistencia cometiendo el error de romper el “cristal indestructible” en una Cyber, pero en modo de charla argumentó que esas cosas se pueden mejorar.

Para los críticos, esta camioneta angular está pensada para “romper con la norma”, porque tienen materiales similares a los que se utilizan en las naves espaciales de Space X.

El exoesqueleto de la Cybertruck es único, al igual que su sistema de polarización. Ciertas personas ven fea la forma de este carro, puesto que lo comparan con una lavadora o con un microondas; pero es precisamente ese detalle que lo convierte en algo fuera de lo común.

El concesionario CD Autos vende este Cyber que posee una transmisión automática, tracción total en las cuatro ruedas de la serie, faros LED, dirección en las cuatro ruedas, tracción total de doble motor, tecnología inalámbrica de Bluetooth, ruedas Cyber de 20 pulgadas con neumáticos de 35 pulgadas, sistema de audio Tesla de 15 altavoces, decoración interior blanca premium, cámara de visión 360 grados, sistema de navegación y durabilidad de la carta 340 millas (544 Km).

