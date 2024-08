¿Por qué Evaluna siempre da a luz en su casa? Conozca el motivo

Para Evaluna traer un hijo al mundo de manera natural fue siempre un sueño: “Creo que lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa, ella estudió para ser dula y me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico. Siento que desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca me lo imaginaba en una clínica”, contó.

Además, aseguró que el hecho de que Camilo estuviese siempre con ella le permitió sentirse fortalecida a pesar del cansancio y del dolor: “Siento que sufriste todas las contracciones conmigo, yo viví el dolor pero tú las sufriste”, concluyó la hija de Ricardo Montaner.

