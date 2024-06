Mujer faltó al trabajo por una cirugía y su jefe fue al hospital para verificar si era verdad

Una abogada compartió la desagradable experiencia que vivió mientras trabajaba en un pequeño estudio jurídico en Estados Unidos. India Ramey, quien actualmente se dedica a la música, relató en sus redes sociales que, en una ocasión, se enfermó y su jefe apareció en el hospital.

India Ramey, ahora cantante, compartió los detalles de su desagradable experiencia laboral en un video de TikTok, lo que generó indignación entre los usuarios. Hace unos años, mientras trabajaba en un pequeño estudio jurídico en Tennessee, Ramey tuvo que pedir licencia médica por apendicitis y fue internada de urgencia para ser operada.

“Él vino al hospital para asegurarse de que yo no estuviera mintiendo con mi relato”, explicó la mujer que agregó: “Intentó demostrarme que su interés en mi salud era genuino, pero yo sé que no fue así”, remarcó.

Después de unas semanas de licencia, al regresar al trabajo, sus colegas le informaron que su jefe había expresado dudas sobre su enfermedad y quería verla en persona para comprobarlo.

“Volví a la oficina y mis colegas me avisaron que mi jefe (antes de que apareciera en el hospital) no creía en mi palabra: le había dicho a todos que él estaba seguro de que yo mentía con mi cuadro y por eso necesitaba verlo con sus propios ojos”, dijo.

Esta actitud la llevó a darse cuenta de que ese lugar no era adecuado para ella, por lo que decidió renunciar. “Ahora no me dedico más a las leyes”, concluyó en su relato viral.