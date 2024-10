La Segura explica por qué mantuvo en secreto su embarazo durante cuatro meses

La influencer y creadora de contenido La Segura ha estado en el centro de atención recientemente debido a su decisión de ocultar su embarazo durante cuatro meses. En un mundo donde las redes sociales son una ventana a la vida personal de las celebridades, esta elección ha generado tanto curiosidad como críticas.

En una reciente entrevista, La Segura explicó las razones detrás de esta decisión y reflexionó sobre cómo ha vivido esta etapa tan significativa de su vida.

El anuncio

La revelación del embarazo de La Segura tomó a muchos por sorpresa. A través de sus plataformas digitales, la influencer compartió la noticia, generando una ola de comentarios de sus seguidores. Sin embargo, la sorpresa no solo radicó en la noticia misma, sino también en el hecho de que había mantenido el secreto durante varios meses.

“Cuando finalmente compartí mi embarazo, sentí una mezcla de alivio y alegría. Pero, al mismo tiempo, sabía que muchas personas se preguntarían por qué decidí no decirlo antes”, comentó La Segura durante la entrevista. Su decisión de mantener el secreto fue influenciada por diversos factores personales y profesionales.

Las razones

La Segura también mencionó que la etapa inicial del embarazo puede ser delicada, riesgosa y llena de incertidumbres. Para ella, la prioridad era cuidar de su bienestar y el del bebé, y consideró que compartir la noticia demasiado pronto podría haber complicado su experiencia.

Lea aquí: La paleta que rompe récord de ventas en Cúcuta hace más de 30 años

Frente a eso dijo: “Ustedes saben que los primeros tres meses son más riesgosos y también la energía de muchas personas, hay miles y miles detrás de la pantalla que me quieren, que me aman, que se alegran, pero capaz que hay otras que no y es mejor cuidar a nuestro bebé de todas energías. Entonces queríamos que nuestro bebé estuviera bien formadito, saber que estaba bien de salud, para mí creo que era lo más importante”.

La revelación del embarazo no solo generó reacciones de sorpresa, sino también de apoyo. Muchos seguidores expresaron su felicidad por la noticia y celebraron la valentía de La Segura por compartir su historia. Sin embargo, también hubo críticas y especulaciones sobre su decisión de ocultar el embarazo.

Algunos seguidores cuestionaron si había tomado la mejor decisión al mantener el secreto, sugiriendo que podría haber conectado más con su audiencia compartiendo su experiencia desde el principio.

¿Qué sigue?

La decisión de ocultar su embarazo también ha suscitado preguntas sobre cómo esto podría afectar su carrera como influencer. La Segura ha construido su marca a través de su autenticidad y conexión con su audiencia. Sin embargo, en este caso, optó por priorizar su bienestar personal.

La decisión de la reconocida influencier de mantener su embarazo en privado y luego compartirlo ha llevado a un diálogo sobre la maternidad y la privacidad en la vida pública. Su historia es un recordatorio de que cada mujer tiene su propio camino y que no hay un enfoque único para la maternidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion