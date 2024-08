¿La recuerda? La difícil condición en la que está la modelo Angélica Jaramillo por el consumo de drogas

En una impactante transmisión en vivo, la modelo Angélica Jaramillo, quien se dio a conocer por participar en el reality “Protagonistas de Nuestra Tele” en 2012, reveló que ha estado luchando contra la adicción a las drogas durante varios años.

La también actriz, cantante y empresaria sorprendió a sus más de 682,000 seguidores en Instagram al compartir su dolorosa realidad en redes sociales.

En vivo, Jaramillo dijo que su objetivo era dar su testimonio sobre este difícil momento de su vida: “yo sé que me van a mostrar por todas partes, por todas partes, pero la verdad no me importa”. La actriz, reconocida en el mundo de la farándula, admitió que su consumo de drogas le ha proporcionado solo una “felicidad momentánea(...) no me hace feliz” y que ha estado escondiendo su verdadero estado durante mucho tiempo.

“No estoy bien”, confesó la exparticipante del reality visiblemente desorientada, pues durante la transmisión, Jaramillo reveló que en ese momento se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

“Me cansé de ser y decir ‘estoy bien, estoy bien’ y no es así, no estoy bien (...) Muchas cosas que pasan aquí, nos escondemos, no somos originales, no se muestran como son, yo soy real, esta es la Angélica Jaramillo”.

Tras la fuerte revelación, su hermana Sofía Jaramillo publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram, agradeciendo a los seguidores por su preocupación y apoyo. En el mensaje, Sofía señaló: “Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”.

La familia Jaramillo hizo un llamado a la empatía y comprensión, asegurando que seguirán apoyando a Angélica incondicionalmente mientras enfrenta este desafío. “Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia”, concluyó el comunicado.

La situación de Jaramillo conmovió a muchos de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo. “Ojalá encuentres el camino para salir de ese problema tan grande y agresivo”, “No es vergüenza mostrarnos vulnerables, necesitar ayuda, somos humanos”, “Deseo que salgas adelante en esto por ti y por tus hijos”, “Lo importante es aceptar que tiene un problema ya hiciste la parte más difícil”, fueron algunos de los comentarios hacia la actriz.

