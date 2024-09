La dolorosa realidad de Selena Gómez: “no puedo tener hijos”

Selena Gómez es una reconocida actriz y cantante que obtuvo su fama tras su paso por Disney Channel. En su más reciente entrevista con la revista Vanity Fair reveló su dura lucha con la maternidad desencadenada por sus problemas de salud.

“Nunca había dicho esto, pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo”, contó y aseguró que, aunque no puede tener, de manera natural, a sus hijos, no descarta adoptar o tenerlos mediante gestación subrogada.

Gómez expresó que, aunque siempre había creído que tendría hijos biológicos, ahora está mentalmente en un lugar “mucho mejor” al saber que hay alternativas: “Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la maternidad subrogada o a la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”.

Para ella, hay esperanza y posibilidad de cumplir uno de sus sueños y vivir una maternidad “porque existen otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas”.

En este sentido, confiesa estar muy ilusionada “por cómo será” el viaje de la maternidad, y declara que, aunque no será su hijo biológico, “será mío. Será mi bebé”.

En 2013, Gómez, que se encuentra en promoción con la película ‘Emilia Pérez’, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario ataque a los tejidos sanos, lo que puede causar inflamación y afectar a los órganos internos. Durante sus tratamientos, tuvo que someterse a quimioterapia y, en 2017, recibió un trasplante de riñón.

Más allá de esta enfermedad, la cantante, de 32 años, también ha lidiado con ansiedad, ataques de pánico y depresión, y ha sido diagnosticada con trastorno bipolar.

¿Quién es Selena Gómez, la superestrella de Disney?

La actriz, cantante y productora estadounidense ha evolucionado de estrella infantil de Disney a una de las figuras influyentes en la industria del entretenimiento mundial.

Su carrera profesional comenzó con el programa ‘Barney y sus amigos’ y alcanzó la fama con ‘Los hechiceros de Waverly Place’ de Disney Channel. Destacó con su actuación en ‘Only Murders in the Building’, y fue productora ejecutiva de la serie de Netflix ‘13 Reasons Why’.

Su talento y carisma no solo se han destacado en la industria de la actuación, sino que ha cosechado una exitosa carrera musical con los álbumes ‘Revival’ y ‘Rare’.

