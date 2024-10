Juanes detiene el tráfico para sorprender a una fan que cantaba Es por ti a todo pulmón

Y es que en el video se le escucha decir a la fan, entre lágrimas de incredulidad, mientras intenta grabar el momento con su celular, “Juanes, ¿eres Juanes?, por favor, no lo puedo creer, ¡ay Dios mío, no lo puedo creer!”.

Luego, sin dudarlo, se bajó del carro para abrazar al artista, quien recibe el gesto con una sonrisa y un gesto de gratitud. El acompañante de la mujer también aprovechó la oportunidad para estrechar la mano del cantante, expresando su admiración: “Parcero, qué concierto, ¡qué elegancia, Juanes!”, le dijo.

La publicación de Juanes acumuló rápidamente decenas de miles de reacciones en pocas horas, y las redes se llenaron de comentarios de personas conmovidas por el gesto. “Definitivamente, Dios tiene a sus favoritos”, escribió un seguidor. Otro usuario comentó: “Juanes me hace eso y yo me monto en su carro, ¡así me multen!”.

Este emotivo momento reafirma la cercanía de Juanes con sus seguidores, quienes desde hace más de 20 años lo han acompañado en su carrera artística. Con éxitos como La camisa negra, Volverte a ver y Es por ti, el cantante ha conquistado al público y sigue encontrando formas de conectar con ellos más allá de los escenarios.

