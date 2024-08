Disney anunció malas noticias para sus usuarios de streaming

Walt Disney Co. anunció que a partir del otoño aumentará el precio de todos los niveles independientes de sus sistemas de streaming para sus usuarios en Estados Unidos, incluyendo Disney+, Hulu y ESPN+, así como la mayoría de sus paquetes de transmisión.

No está claro por ahora cuándo se tomará una decisión similar para Colombia y Latinoamérica, pero es previsible que en el resto del mundo se den ajustes similares en las tarifas y el costo de los paquetes de streaming de esa compañía. Por lo pronto, cabe recordar que ya se dio la fusión de Star Plus y Disney Plus hace unas semanas.

De acuerdo al comunicado de prensa publicado por la empresa el pasado 6 de agosto, los nuevos precios entrarán en vigor el próximo 17 de octubre y no afectarán el paquete de streaming Disney+/Hulu/Max presentado recientemente en asociación con Warner Bros. Los planes de Discovery y el servicio sin publicidad Disney+ y Hulu tampoco se verán afectados por los aumentos.

Los nuevos precios de los planes con y sin publicidad de Disney+, Hulu y ESPN+ en Estados Unidos serán los siguientes:

- Disney+ con anuncios: US$9,99 al mes

- Disney+ sin anuncios: US$15,99 al mes o US$159,99 al año

- Hulu con anuncios: US$9,99 al mes o US$99,99 al año

- Hulu sin anuncios: US$18,99

- ESPN+ con anuncios: US$11,99 al mes o US$119,99 al año

- Duo básico (Disney+ y Hulu con anuncios): US$10,99

- Duo Premium (Disney+ y Hulo sin anuncios): US$19,99

- Hulu+Live TV con anuncios: US$82,99

- Hulu+Live TV sin anuncios: US$95,99

Disney+ introducirá listas de reproducción continuas en las ofertas de suscripción en Estados Unidos

Además de los incrementos en sus tarifas, Disney+ anunció que agregará listas de reproducción continuas a su oferta principal de suscripción a pedido en Estados Unidos. A partir del 4 de septiembre, ABC News Live y una lista de reproducción enfocada en contenido preescolar estarán disponibles para todos los suscriptores, con cuatro listas de reproducción seleccionadas adicionales que seguirán más adelante este otoño.

Las cuatro listas de reproducción seleccionadas adicionales para los suscriptores Premium, con contenido de Disney+ incluyen:

- Contenido de temporada : una colección de contenido con temática de temporada de todo el catálogo de Disney+.

- Historias épicas: una recopilación de historias llenas de acción de marcas y franquicias destacadas, incluidas Disney, Marvel y Star Wars.

- Throwbacks: un destino para contenidos nostálgicos de la cultura pop.

- Real Life: una selección de documentales tradicionales, películas biográficas e historias reales.

