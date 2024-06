Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en Italia: lo que se sabe de la supuesta boda

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan siendo el centro de atención, ya que ahora se reporta que la pareja se casó durante su reciente viaje a Italia, realizado a finales de mayo.

La periodista Maxine Woodside compartió los detalles de la supuesta boda, en la cual habría estado presente Pepe Aguilar. “Nodal y Ángela estuvieron en Italia, y nos contaron que se casaron allí. Pepe estuvo presente y luego se fue a Japón, y de allí regresó a Los Ángeles”, informó en su programa radiofónico ‘Todo Para La Mujer’ el 14 de junio, basándose en la información proporcionada por una “fuente muy cercana a la familia Aguilar”.

Woodside recordó una fotografía de una mano con un anillo que Ángela tiene en su celular. Esta imagen fue tomada durante uno de los conciertos que Nodal ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Incluso, Woodside especuló que este podría ser el motivo por el cual Pepe Aguilar no estaría “enojado” con la relación de su hija y el intérprete de ‘Ya No Somos Ni Seremos’, ya que sería algo serio. Además, no descartó la posibilidad de que la supuesta boda se deba a un posible embarazo.

“Yo lo que digo es que a lo mejor Ángela está embarazada, y entonces Pepe dijo ‘Sí, pero te casas, chulo’. Y no es lo mismo que la deje casada a que la deje así nada más”, comentó la periodista.

Con información de Vanguardia.

