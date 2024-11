Colombia, sexta nación donde las personas pasan más tiempo en redes

Un reciente estudio de We Are Social Canada, llamado "¿Quién pasa más tiempo en las redes sociales?", aseguró que un usuario de internet promedio pasa aproximadamente dos horas y media en redes sociales. Esto representa más de un tercio del tiempo total promedio en línea. No obstante, esta cifra varía en distintos países.

El estudio afirmó que en la actualidad hay más de 5.000 millones de usuarios activos de redes sociales en todo el mundo. Además, en 2024, la humanidad pasará un total de 500 millones de años en las redes sociales.

Kenya, el país del oriente africano, es donde las personas más tiempo pasan en promedio en sus redes sociales, con un tiempo de tres horas y 43 minutos. En segundo lugar, también de África, se encuentra Sudáfrica, con un tiempo promedio de tres horas y 37 minutos.

También de África en el top 20 aparecen Nigeria, en quinto lugar, con tres horas y 23 minutos; Ghana, en el puesto 13, con dos horas y 43 minutos; y Egipto en el 14 con dos horas y 41 minutos de tiempo promedio.

En tercer lugar, y primero de la región, se ubica Brasil, este tiene un tiempo promedio de tres horas 34 minutos. Colombia, por su parte, se encuentra en el sexto lugar con tres horas y 22 minutos; seguido de Chile que tiene tres horas y 11 minutos de promedio.

Más abajo, en el top 10, aparece Argentina con tres hora y ocho minutos, y un puesto abajo, México con tres horas y cuatro minutos.

Filipinas es el cuarto país donde las personas más pasan tiempo en redes sociales con tres horas y 33 minutos. También de Asia aparece Indonesia (8), Arabia Saudita (9), Malasia (12), Tailandia (15) y Vietnam (17), estos con tiempos de 03:11, 03:10, 02:48, 02:30 y 02:23, respectivamente.

El primer país de Europa que se encuentra es Bulgaria, en el puesto 16, con dos horas y 26 minutos. Le siguen cerrando el top 20 Portugal (18), Rumania (19) e Italia (20), con un promedio de 02:23, 02:20 y 02:17 de manera respectiva.

El estudio también señaló que Japón es el país donde menos tiempo duran en promedio en redes sociales, con una hora y 53 minutos diarios. A su vez, compartió que las mujeres, en promedio, duran 16 minutos más en las redes que los hombres.

