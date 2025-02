Siguen sin identificar mujer que fue atada y asesinada en Bucaramanga

Sin identificar permanece en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal el cuerpo de la mujer asesinada el pasado viernes, 21 de febrero, en zona boscosa aledaña a la vía antigua que conduce al barrio Mutis, en la Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga.

Vanguardia conoció que la institución forense trabaja en lograr la plena identificación. Los inconvenientes principales han sido que ella era habitante de calle y de nacionalidad venezolana, pero no contaba con ningún documento de identidad.

A esto se suma que ninguna persona se ha acercado hasta las instalaciones de la morgue a preguntar por ella para adelantar los diversos trámites correspondientes.

La víctima es una mujer, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, de piel morena, alta y de cabello negro. Quienes deseen obtener más información, pueden acercarse a Medicina Legal, en la calle 45 No. 1-51 del barrio Campo Hermoso.

¿La mató un violador en serie?

El CTI de la Fiscalía avanza en armar cada pieza en el proceso investigativo para esclarecer el asesinato de este mujer. Aunque aún no hay pronunciamiento oficial, relatos de habitantes de calle advierten que el responsable del asesinato sería un abusador sexual en serie.

Este hombre tiene un cambuche en la zona, sería un consumidor de sustancias estupefacientes y lo llaman ‘El Venezolano’.

Justamente cerca de tal cambuche fue encontrado el cadáver de la víctima en la tarde del pasado viernes, 21 de febrero. Ella estaba desnuda, atada de sus piernas con unas telas y tenía una herida en el cuello.

Karla Johana Márquez, una habitante de calle de origen cubano que desde hace dos años llegó a Bucaramanga procedente de Venezuela, informó que este sujeto les ofrece dosis de bazuco a cambio de prácticas sexuales.

Aunque ellas acceden a estos chantajes, él se vuelve agresivo. Las obliga a más vejámenes.

La mujer en mención relató que el hombre la cortó en el pecho después de abusarla sexualmente. Karla Johana, como pudo, se zafó y huyó despavorida. El mismo sujeto le confesó que su plan era asesinarla.

“Yo logré escaparme porque sé artes marciales, pero él mismo me dijo que si yo no me hubiera soltado, me habría matado”, contó.

Además, dijo que aquel criminal siempre está armado con un machete. “Es un hombre alto, acuerpado, moreno y calvo. Viste con una camisa roja y lleva un bolsito”, añadió.

Según dijo Karla, quien fue la persona que halló el cadáver de la venezolana asesinada, aquel sujeto estaba cavando una fosa para enterrarla justo cuando las autoridades llegaron a inspeccionar la zona boscosa.

