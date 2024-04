Riéndose, así fue la actitud de alias ‘El Cojo’ en su audiencia por el asesinato del veedor Jaime Vásquez en Cúcuta

Mientras el Fiscal 15 de la Unidad Especial de Investigación, UEI, exponía los elementos que vinculaban a contra Alejando Arias, alias ‘Pure’ o ‘Cojo’, como autor material del homicidio del veedor de Cúcuta, Jaime Vásquez, la juez a cargo de la audiencia de legalización de captura, Vivian Polania, tuvo que llamarle la atención al detenido.

La jueza le indicó que a lo largo de la audiencia Alejando Arias, en reiterados momentos, lo observó riéndose, lo que indicaría que no tomaría con la suficiente seriedad y respeto el proceso judicial en que se encontraban.

Esta audiencia de legalización de captura se desarrolló ayer sábado, a las 4:00 p.m.

Arias fue capturado en el barrio Kennedy de Bucaramanga, el pasado viernes a las 10:29 a.m. La Fiscalía informó que en el momento de la detención alias ‘Pure’ o ‘Cojo’ no contaba con documento de identidad. No obstante, luego se verificó su plena identidad.

Este hombre, de 34 años, según la Fiscalía pertenecería al “GDO AK47 en nexos con la banda transnacional Tren de Aragua”.

Este domingo se realizará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

