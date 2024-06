Mayordomo confesó asesinato del productor Dr. Velásquez y Sofía Riascos

Siguen las audiencias en contra del presunto autor del doble homicidio del productor Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido como Dr. Velásquez, y su pareja Sofía Riascos Valdés.

El mayordomo Julián Alberto Quintero Agudelo, en las diligencias de este viernes 14 de junio, reconoció haber cometido los asesinatos, con base en los detalles brindados por la fiscalía. “Me dijo que la abuela, o sea, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué, él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal”, detalló el fiscal sobre la acalorada discusión que culminó en el homicidio, según el testimonio brindado por Quintero.

La conversación entre el mayordomo y Velásquez se tornó cada vez más tensa, según la Fiscalía.

“Daniel Alejandro me dijo que Astrid Sofía le había dicho que la trataba con unas palabras. Yo le dije que eso era absurdo. Daniel Alejandro comenzó a enojarse y me dijo ciertos improperios, refiriéndose a la señora Blanca (madre del acusado)”, su mamá.

“Me fui corriendo para mi casa, cogí la pistola traumática y me subí para donde se estaba haciendo la capilla y disparé. Ahí mismo llamé a la portería para que me ubicara una patrulla de vigilancia urgente y de igual manera le dije al portero que no dejara salir a nadie”, fueron las palabras del señalado homicida.

