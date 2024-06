Jhon Poulos fue condenado por el asesinato de Valentina Trespalacios

El juez 10 de Conocimiento de Bogotá, condenó a 512 meses de prisión al norteamericano, Jhon Poulos, por su responsabilidad en el feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios, ocurrido en enero de 2023.

El hombre, quien previamente había confesado el crimen, fue hallado culpable de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

“Que no nos venga con el cuento que fue homicidio culposo o no intencional, se trató de un asesinato por sometimiento. Sus celos lo llevaron a eso y así castigó a Valentina, asesinándola. Es cuestión de sentido común, de lógica, uno acude a un médico si ve que la joven está inconsciente, pero no corre a meterla a una maleta y botarla a la basura”, dijo el juez.

Lea: Un sacerdote fue asesinado en un parqueadero de Ocaña

Durante su lectura del fallo, el juez hizo fuertes cuestionamientos al confeso asesino y desvirtuó sus argumentos sobre un posible crimen sin ‘intención’, como siempre lo ha dicho en su defensa Poulos. “No recuerdo lo que pasó esa noche debido al consumo de sustancias psicoactivas”.

”Le faltó malicia indígena, cómo van a decir que se trató de un homicidio involuntario. Se trató de un homicidio por dominación, por control, él quería controlarla. La controlaba en todo lo que hacía, ella tenía que rendirle cuentas, la llamaba incluso cuando estaba dormida. Y luego entonces vienen a decir que cuando ocurrió el crimen ahí sí entró en pánico, ¡claro! ¿Cómo no?, debía pensar cómo resolver eso. Tenía una mujer muerta a su lado, con esos moretones en la cara, en la cabeza, en sus antebrazos. Eso es lo único que le generó pánico, y empezó a planear cómo escapar, cómo escapar de la justicia, pero antes se ocupó en esconder las evidencias y la metió en una maleta”, leyó el juez.

De Jhon Poulos se sabe que era casado y tiene tres hijos menores de edad en Estados Unidos, un punto que en efecto mencionó el juez. “¿No pensó en sus hijos? ¿No pensó en ellos cuando hacía eso? ¿No se le pasaron sus hijos por la mente?, cuestionó el juez.

En este caso, la Procuraduría solicitó la imposición de la condena al encontrarse probado el actuar intencional y premeditado del extranjero; la Fiscalía, por su parte, además de solicitar la imposición de la pena, pidió la máxima condena.

“El cuerpo de Valentina habla, ella ya no está, pero su cuerpo nos contó todo lo que padeció, ella se defendió, peleó por su vida, mientras era asfixiada por este hombre, hoy nos habla desde las estrellas y clama justicia”, dijo el delegado fiscal.

Más en: ¿Por qué un niño de 15 años se lanzó del puente La Gazapa de Cúcuta?

En la decisión, el juez ordenó la reclusión inmediata en un centro carcelario, en este caso en la cárcel de máxima seguridad La Picota, donde permanece desde el año pasado cuando sucedieron los hechos.

Una vez pasen los más de 42 años en prisión, Jhon Poulos será expulsado inmediatamente de Colombia, por orden del juez.

De esta manera se cierra un episodio sumamente doloroso para la familia de Valentina, esta joven Dj de 23 años que murió tras ser asfixiada por el hombre con quien comenzó una relación por la red social Instagram y que rápidamente la convenció de formar un hogar y una vida juntos. De hecho, al apartamento donde ocurrió el asesinato, habían llegado porque supuestamente vivirían juntos. Contrario a eso, la mató el mismo día que llegó al lugar con sus maletas llenas de ilusiones.

Justamente, en la lectura del fallo de condena, el juez advirtió que tan premeditado tenía el crimen, que a Valentina le prometió que vivirían juntos en Bogotá, aún cuando eso era mentira, pues en su trabajo como corredor de bolsa en Estados Unidos, había pedido tres semanas de permiso.

Mientras Jhon Poulos asimila el resto de su vida en una celda colombiana, lejos de su país natal, la familia de Valentina aplaude que se haya hecho justicia, aunque eso no alivia el dolor por su violenta y apresurada partida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion