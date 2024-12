Encontraron muerto en un hotel de Medellín a ciudadano ecuatoriano

Las autoridades investigan la muerte de un ciudadano ecuatoriano que fue hallado muerto en una habitación de un hotel en el Centro de Medellín, tras ser reportado como desaparecido por su familia mientras se encontraban de paseo en la ciudad. Todo comenzó desde el pasado 22 de diciembre cuando al hombre de 37 años, identificado como Javier Vásquez Chacón, lo vieron por última vez en Las Palmas.

Desde entonces, su familia puso el hecho en conocimiento de las autoridades y comenzó la búsqueda. La Fiscalía General de la Nación publicó el volante con la imagen y las características del extranjero y esta comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, mientras que sus seres queridos permanecían bajo total angustia porque no sabían nada sobre su paradero.

Posteriormente, el 23 de diciembre, las autoridades atendieron un caso en un hotel de la comuna 10, La Candelaria, donde les dijeron que habían encontrado un cuerpo sin vida en una de las habitaciones. De acuerdo con el reporte oficial, eran las 3:30 p.m. de ese día cuando se recibió el reporte.

Para ese momento no se sabía que se trataba de Vásquez. De hecho, en el reporte, las autoridades indicaron que el hombre encontrado sin vida en el hotel no había sido identificado y que no portaba documentos. Sin embargo, durante las primeras labores de investigación, revisaron videos de las cámaras del lugar, en los que quedó registrado que el turista llegó allí en un carro blanco en compañía de dos mujeres y un hombre.

Según el reporte, estas tres personas dejaron al extranjero en el hotel, al parecer, bajo estado de alicoramiento a eso de las 3:00 a.m. e, incluso, habrían pedido apoyo a otra gente que se encontraba allá para que les ayudaran a bajar al hombre del vehículo y subirlo hasta la habitación 102.

“Estas mismas personas pagan la habitación del hotel, compran cerveza y se van en el carro blanco con rumbo desconocido”, se lee en el reporte judicial. También consta en dicho informe que antes de partir, las dos mujeres y el hombre, quien era el conductor del carro, le habrían dicho a la recepcionista del hotel que si “su amigo” se despertaba no lo dejaran ir solo y que le informaran que más tarde pasaban a recogerlo.

En la inspección técnica del cuerpo, las autoridades indicaron que este no presentaba signos visibles de violencia, pero que sí observaron una gran cantidad de sangre sobre la cama en la que lo encontraron muerto, la cual habría expulsado por la boca y la nariz. Entre tanto, allí encontraron solamente una billetera con un billete de $20.000 y una tarjeta de color blanco.

Aunque el cuerpo fue hallado desde el 23 de diciembre, su familia se enteró apenas este 25 de diciembre que el hombre fallecido era Vásquez, a quien estuvieron buscando por casi 48 horas. En entrevista con Blu Radio, parientes del ecuatoriano afirmaron que le perdieron el rastro cuando, al parecer, se fue a encontrar con una mujer que conoció por una aplicación de citas y que luego habría subido fotos a sus redes sociales con gente que no conocían.

También indicaron a este medio que aparte de que no volvió al hotel donde estaban hospedados, se registraron compras por casi 2.000 dólares con sus tarjetas bancarias. La familia había llegado a Medellín para pasar la Navidad y tenían proyectado viajar luego a Cartagena. En este momento, las autoridades buscan a las personas involucradas en este hecho.

En lo que va de 2024, en el Valle de Aburrá se han registrado, con este hecho, 52 muertes de ciudadanos extranjeros, sin contar los de nacionalidad venezolana. Del total, 4 han sido confirmados como homicidios, pero también ha habido algunos por sobredosis, suicidios o muertes naturales o por enfermedades de base.

Las autoridades mantienen el llamado a los turistas internacionales que llegan a Medellín u otros municipios del Valle de Aburrá a tener mucho cuidado y precaución, sobre todo a la hora de usar aplicaciones de citas, así como en los establecimientos nocturnos o medios de transporte.

