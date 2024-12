En Medellín capturaron a 'la reina de la escopolamina' del Parque Lleras

La Policía Metropolitana del Valle de Aburró anunció este jueves que fue capturada una mujer conocida como “la reina de la escopolamina”, quien tiene una orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo.



Esta mujer de 27 años estaría involucrada en por lo menos ocho casos de hurto mediante el uso de sustancias químicas, principalmente a turistas extranjeros, entre los que se destacan dos casos en los que las víctimas fueron un estadounidense y un italiano, a quienes después de drogarlos, les hurtó pertenencias por cerca de 120 millones de pesos.



“Así como ella y otros han caído, seguirán cayendo los criminales en la ciudad de Medellín”, puntualizó el secretario de Seguridad distrital, Manuel Villa Mejía.



De acuerdo con las autoridades, el modus operandi de esta mujer consistía en acercarse a turistas en el Parque Lleras de El Poblado, a quienes luego de seducirlos los invitaba a intimar y compartir unas bebidas en el hotel o apartamento de renta corta en donde se hospedaban. Allí, en un descuido de las víctimas, las drogaba y cuando se encontraban inconscientes los robaba.

La hoy capturada, se encontraba prófuga de prisión domiciliaria desde el 2022, en donde debía purgar una condena de 110 meses también por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad, delitos a los que se dedicaba desde el 2017, de acuerdo con las investigaciones policiales.



Esta mujer sería una de las líderes del Grupo Delincuencial “La marina”, especializado en este tipo de hurtos en las comunas 11, 14 y 16 de Medellín. Cada hurto concretado por esta mujer, podía dejarle al grupo delincuencial unas rentas criminales que oscilaban entre US $20.000 y US $40.000.



La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

