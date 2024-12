El drama de la subteniente que denunció acoso sexual en la Policía

En medio de lágrimas y con una niña en sus brazos, la subteniente de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Sandra Marín, de 34 años, denunció en las redes sociales la dramática situación que está viviendo porque aparentemente un coronel le pidió que se acostara con él y como no aceptó ha arremetido contra ella e incluso pidió su traslado hasta otra ciudad de Colombia.

De acuerdo con la denuncia, el presunto acosador sería el teniente coronel Wilson Fernando Carvajal, comandante operativo (e), quien habría dado la orden de perseguirla en sus quehaceres diarios como uniformada que labora en la Terminal de Transportes.

“Me he atrevido a denunciar, a pesar de que se trata de algo personal, pero es que he venido sufriendo de acoso laboral, acoso psicológico. Mis hijas se encuentran afectadas por esto; tanto ha sido todo lo que me está ocurriendo que me he tenido que retirar de la Policía, solicitar mi retiro por todo esto que me está pasando, porque no puedo salir a decirlo”, narró en un video la mujer.

La subteniente manifestó ha buscado los entes competentes como la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Mujer y la Procuraduría “porque desde hace un tiempo he estado acosada por un señor coronel que me propuso acostarme con él, obviamente, y a raíz que hubo negativa de mi parte, entonces me mandó a una oficial, que era mi jefe en este momento, para que me acosara”.