Detalles del cinematográfico asalto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

Los comerciantes del Centro Comercial San José Plaza de Bucaramanga no salen de su asombro ante la modalidad utilizada para asaltar una joyería en inmediaciones del sector céntrico de la capital de Santander. El asalto se planeó sigilosamente e involucró a varios hombres.

Hacia las 9:32 a.m., de este martes, 23 de julio, ocho hombres, cuatro de ellos disfrazados y los restantes vestidos de particular, llegaron hasta el mencionado centro comercial, ubicado en el barrio Ricaurte de la comuna seis. Cinco de estos sujetos subieron al tercer piso, por las escaleras que colindan con la carrera 17 C; cuatro de ellos ibas armados.

El objetivo ya estaba identificado y el plan lo tenían claro. Ingresaron a la Joyería Italiana Franco, allí redujeron a punta de golpes al guarda de seguridad e intimidaron a los empleados; todo quedó registrado en videos captados por testigos.

Lea: Rescate heroico: así salvó el Gaula a un español secuestrado en Cúcuta

Inicialmente ingresaron los sujetos que estaban disfrazados de policías y redujeron al guarda de seguridad e intimidaron a los cuatro empleados, tres hombres y una mujer; luego aparecieron los otros. Dos brincaron la vitrina y comenzaron a robar las joyas, el otro cumplía con el rol de campanero. Para ese momento la comunidad descubrió que se trataba de un asalto.