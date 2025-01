Atentado a Gobernadora del Chocó tuvo deficiencias de seguridad por falta de recursos: UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció deficiencias a la seguridad de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, luego de que la mandataria denunciara un ataque en su contra por hombres armados.

Explicaron desde la entidad que este caso se dio en medio del cumplimiento del decreto 1066, donde los convenios en la seguridad con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad.



Agregaron que el equipo de protección para la gobernadora del Chocó “no se había implementado totalmente el esquema de protección de la doctora Córdoba, pues la gobernación no contaba con recursos para tal fin”.



Desde la UNP argumentaron que tras el atentado en contra de la gobernadora denunciado el pasado 12 de enero, estos convenios con la gobernación del chocó son anteriores a la directriz, por lo que se generaron “deficiencias en su ejecución”.



Aclararon además que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, en concordancia con las instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, de que prevalezca la protección de la vida, sobre cualquier trámite o proceso administrativo”.



Se conoció que el director de la UNP se comunicó por vía telefónica con la gobernadora para lamentar los hechos. Asimismo, le habría reiterado su disposición para “reforzar de inmediato el esquema de la gobernadora y cualquier otra gestión en la que la entidad pueda apoyar”.



Según lo expresado por la mandataria del Chocó el pasado 12 de enero, su caravana “fue hostigada por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados. Hubo intercambio de disparos y salimos ilesos del lugar”.



Advirtió Córdoba que no cederá ante ningún amedrentamiento de grupos armados del departamento y “seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad y el progreso como obligación”.

