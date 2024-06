Siguen trabajos para recuperar el paso en Arboledas tras la avalancha

Luego de que las fuertes lluvias causaran estragos en Arboledas, llevándose unas casas y unas vías que dejaron incomunicado a un corregimiento, la alcaldía de ese municipio informó que luego de 15 días la Gobernación de Norte de Santander envió las maquinarias necesarias para reconstruir la carretera y conectar nuevamente a las familias del corregimiento de San José de Castro.

En un principio, la municipalidad informó que luego de la llegada de las maquinarias, la construcción de esta vía que se llevó el río estaría lista en pocas horas; sin embargo, el acalde en entrevista con La Opinión aclaró que el problema era mucho mayor y los arreglos se extenderían, al menos, una semana.

“Lo que pasa es que el río perdió el cauce y se fue por donde no era y se llevó la banca. Nos toca primero volver el río a su cauce original, para luego traer material y poder reconstruir la banca. No hay otra forma, entonces no va ser tan rápido como esperábamos”, explicó el alcalde de Arboledas, Álvaro Carrillo.

Hasta el momento, y desde que ocurrió la tragedia, las personas del corregimiento de San José de Castro deben cruzar por un camino improvisado.