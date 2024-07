¿Qué pasó con la actualización de estratos en Los Patios?

La semana pasada se generó un revuelo en el municipio Los Patios, como consecuencia de la solicitud de actualización de estratos que hizo la administración municipal a las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos de esa localidad y que redundó en el aumento de los costos para algunos vecinos.

La queja surgió de un grupo de habitantes del barrio 11 de Noviembre, quienes se vieron impactados por esta medida; estos a su vez convocaron a representantes de juntas comunales de otros asentamientos, como Arboleda, El Sol y El Chaparral, y acudieron a la sede del ayuntamiento donde, tras ser atendidos directamente por el alcalde Alexi Valencia, se concluyó que iban a conformar un comité de veeduría para revisar casos puntuales y aplicar los correctivos a los que haya lugar.

¿Qué causó el revuelo?

Ricardo Suárez, secretario de Planeación de Los Patios, explicó que el revuelo surgió por la solicitud que hizo la administración municipal a las empresas de servicios públicos -acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas- aplicar la estratificación oficial realizada por el Comité Permanente de Estratificación, que se encarga de la actualización permanente de esta clasificación, con base a un estudio original hecho en 1996.

“Las personas se han hecho a la idea de que el municipio realizó una estratificación, pero eso no es cierto, lo que se está aplicando es una certificación que ya existía, que era oficial, pero que no se estaba aplicando en algunas partes”, dijo Suárez, quien destacó que la iniciativa no solo ha sido de la Alcaldía, sino también de la Contraloría, puesto que la estratificación implica subsidios.

El secretario de planeación aclaró que la estratificación no es lo mismo que el Sisbén.

“La estratificación es una condición de características externas del predio”, dijo Suárez, quien se refirió a cualidades que tienen que ver con vías de acceso, tipo de viviendas, entre otras; mientras que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén- permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

Atención de quejas y reclamos

Tras una asamblea pública y luego privada con el alcalde Alexi Valencia, se acordó que la comunidad nombrará un comité de veeduría, el cual se encargará de revisar los casos en los que haya sospecha de ajustes equivocados y notificarlos a la administración municipal para su estudio.

“Estamos en el proceso de atender las quejas que los usuarios nos presenten porque se les cambia el estrato, aunque a muchos no se les va a cambiar el estrato”, dijo el secretario de Planeación, quien reiteró que “nosotros no estamos de oficio haciendo un recorrido por el municipio, mirando a ver qué condiciones cambiaron para cambiar el estrato, no. Estamos es procurando que se aplique la estratificación oficial”.

Indicó que una vez evaluado el caso, la decisión en primera instancia la tiene la Alcaldía; y de persistir la inconformidad, el caso pasaría a segunda instancia, que le corresponde al Comité Permanente de Estratificación.

Suárez señaló que la no aplicación de la actualización de la estratificación lo que lleva es, en principio, a la violación de la norma; sino a que se puedan estar asignando subsidios a personas que no lo merecen, porque “hay personas que quieren que se le mejoren las condiciones, pero que se les mantenga el estrato de hace 15 años”, dijo el funcionario.

