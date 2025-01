Norte de Santander frente al brote viral en China: no hay que alarmarse

Un nuevo virus ha surgido en China iniciando el 2025, despertando preocupación a nivel mundial debido a su rápida propagación y los casos reportados en varias regiones del país asiático.

Según informaron las autoridades sanitarias chinas, se trata de un brote de metapneumovirus humano (HMPV, por sus siglas en inglés), el cual provoca síntomas respiratorios severos en algunos pacientes. Pero asimismo, han reportado el contagio de otros virus como la influenza A, el Mycoplasma pneumoniae y el coronavirus.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta preliminar, instando a los países a fortalecer sus sistemas de detección temprana, aclaró que los virus presentes en el brote de infecciones respiratorias reportadas en China ya han circulado anteriormente, es decir, que “son conocidos”.

“Los niveles de infecciones respiratorias notificados en China están dentro de lo habitual para la estación invernal y las autoridades han informado de que la utilización de los hospitales es actualmente inferior a la del año pasado por estas fechas”, indicó la OMS.

Lo que ha pedido la OMS es que se apliquen medidas preventivas básicas como el uso de mascarillas en espacios concurridos o mal ventilados, el lavado regular de manos, la cobertura al estornudar o toser y la vacunación contra otros virus prevenibles como la influenza y la COVID-19.

¿El virus puede llegar a Norte de Santander?

Ante la incertidumbre que ha generado este brote, en Norte de Santander, una de las regiones fronterizas de Colombia más propensas a que un virus se pueda propagar, muchos se han preguntado si la enfermedad podría presentarse.

No obstante, el doctor Alonso Vellojín, experto en salud pública, manifestó que no existe evidencia científica que indique un riesgo inminente para la población local o nacional.

“Mientras no se realicen estudios serios en los casos reportados, no podemos armar estadísticas confiables ni emitir un informe basado en evidencia. En Colombia, la clasificación de estos virus depende de laboratorios sofisticados, y actualmente no contamos con diagnósticos específicos que validen una alarma”, señaló el especialista.

El profesional mencionó que el virus en cuestión pertenece a una familia de patógenos respiratorios que afecta el sistema respiratorio, similar a otros virus ya conocidos, destacando que la diferencia radica en variaciones moleculares que pueden generar síntomas similares, pero que no necesariamente representan un mayor riesgo.

Con respecto a las infecciones respiratorias agudas que se han reportado en la región, el doctor destacó que son propias de la temporada invernal y no están relacionadas con una “invasión” del nuevo virus.

“La población debe mantener la calma. Los laboratorios de salud pública y el Ministerio de Salud están atentos a cualquier cambio que amerite preocupación, pero, por ahora, no hay razones para generar una alerta en Norte de Santander, ni en el país”, afirmó.

Qué es el metapneumovirus

humano (HMPV) y los síntomas

De acuerdo con las autoridades de salud, el HMPV no es un virus nuevo, ya que fue identificado en 2001 en los Países Bajos, aunque estudios retrospectivos revelaron que este patógeno ya circulaba entre los humanos al menos 50 años antes de su descripción formal.

Aunque su perfil clínico suele ser similar al de otros virus respiratorios, se estima que afecta predominantemente a niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones médicas subyacentes. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, congestión nasal, tos y, en casos más graves, bronquiolitis o neumonía, precisando que la mayoría de las personas infectadas presentan cuadros leves y se recuperan en pocos días, pero los casos graves pueden requerir hospitalización.

Es un virus que se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias cuando las personas infectadas tosen o estornudan, pero que también puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz u ojos, por lo que, este patrón de contagio hace que ambientes cerrados y concurridos sean puntos críticos para su diseminación.

Asimismo, la OMS ha señalado que si bien, la globalización y el aumento de los viajes internacionales facilitan la rápida propagación de virus y un brote en un país puede llegar a otro en cuestión de días, no todos los virus respiratorios tienen el potencial de causar pandemias.

