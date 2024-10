A mí nadie me señalará de corrupta: coronel (r) Sandra Mora

La lucha por su dignidad en la policía nacional

Después de su retiro como coronel, usted ha señalado que se sintió traicionada por el Ministro de Defensa y ha dicho que “reinó la corrupción”. ¿En qué se basa para tal afirmación? ¿Qué descubrió?

Sí, fue mi manifestación ‘reinó la corrupción’.

Pues hizo eco que estábamos trabajando bien. Estábamos dando los resultados que a mí se me pidieron y fueron consignas expresas del señor Ministro, del señor director, de venir a hacer lo que nos corresponde hacer como comandantes que es trabajar y brindar resultados en la parte criminal, social, acercamiento con la comunidad y los lazos binacionales que estábamos empezando a generar.

¿Descubrió algo?

Claro, muchas cosas pero se sabrán en su momento y las instancias lo podrán comprobar.

¿Por qué una mujer autodenominada inquebrantable e incorruptible no logra ser calificada para general?

Son situaciones expresas de un cuerpo colegiado de señores generales. Ellos revisan nuestras hojas de vida y son ellos quienes requieren y evalúan lo mejor para la Policía Nacional. No me quiero referir mucho a eso. Creo que me he preparado es para defenderme con criterio y conocimiento; siendo una voz y defendiendo la dignidad. Cuando hay dignidad tú te haces matar por eso y esas fueron las palabras mías con el señor Ministro de Defensa, las últimas palabras que tuve personalmente con él: me hago matar, pero a mí nadie me va a señalar de corrupción a nivel de nada, porque yo nunca le he robado un peso a nadie.

¿Cuándo mira su salida de la Policía Nacional cree que la hicieron salir por la puerta de atrás?

Quisieron hacer eso, indiscutiblemente. Sale una operación llamada Arcoíris que salió del interior de la institución pero no lo lograron y me voy con ese profundo orgullo, con la cabeza en alto, con agradecimiento profundo a la vida, a Dios y a todos los miles de policías que estuvieron conmigo en toda la trayectoria.

Usted ha dicho que tras su salida de la Metropolitana de Cúcuta hubo algunas presiones políticas, ¿de quiénes concretamente y por qué?

Esto no es generar un show mediático ni hacer señalamientos. Yo ya dije lo que tenía que decir. Cuando yo hablo es porque hay pruebas porque también tengo claridad que cuando uno habla y no se tiene las pruebas, eso es muy delicado. Yo en este momento ya cerré un capítulo institucional y gracias a Dios y a la vida, fui condecorada por nuestro director general.

Los señalamientos en la policía metropolitana de Cúcuta Se dijo que usted estaba solucionando todos los líos que tenía pendientes, para poder continuar con sus proyectos en Cúcuta. Ya regresó, ¿eso quiere decir que los casos van por buen camino? No son líos. Son investigaciones disciplinarias ante la justicia penal militar en las cuales estoy siendo abocada a raíz de los señalamientos en Cúcuta y de una investigación que viene de mucho tiempo atrás cuando fui inspectora legal en la región de Policía número 8 en Barranquilla. Estamos esperando aclarar. Personalmente fui la que solicité tanto a la Policía como a la Procuraduría General que investigara en estos hechos porque también tenemos claridad que como servidores públicos a estos niveles de comandancia, siempre estaremos abocados a cualquier tipo de investigación.

Por ejemplo, ¿en qué va la demanda de la patrullera de Cúcuta que la señaló de acoso y maltrato?

Eso hace parte de los procesos disciplinarios entre la justicia penal militar y serán las instancias las que determinen si hay algún grado de responsabilidad de mi persona en ese señalamiento. También ha manifestado que su lucha por limpiar su nombre en la institución irá hasta las instancias internacionales. Cuéntenos un poco de eso. Eso está en manos de un equipo profesional en materia en temas internacionales frente al tema de discriminación por orientación sexual diversa y se agudizó mucho más por temas de denuncias. Yo luché contra la corrupción y ese es el costo. Me han preguntado en varias ocasiones que si estoy arrepentida de ser policía y la respuesta es no.

De coronel a secretaria de gobierno

¿Qué la motivó a quedarse en Cúcuta?

El señor Alcalde de Los Patios me llama y nos tomamos un tinto y me invitó a ser parte de su equipo. Confieso que me cogió de sorpresa. Y después de mes y medio, analicé y le acepté.

Pero, ¿cómo termina aceptando un cargo público en una ciudad donde ha recibido amenazas?

Pues es que esos son los retos y los desafíos. Yo no tengo porque esconderme de nadie. Estoy muy tranquila. A los delincuentes ya les envié en la posición como el secretaria de Gobierno del municipio de Los Patios un interesante invitación y es a que emigren de Los Patios.

¿Siempre le ha gustado la política, su nuevo cargo como secretaria de Gobierno es el inicio de una carrera en ese escenario?

Creo que toda la vida he hecho política y cuando lo digo así es porque ser policía, activista y defensora de derechos humanos, se trabaja en política. Me bajé de un avión internacional porque me iba a ir fuera del país por tres meses, ahora estoy acá. El presente es el que cuenta. El futuro es incierto.

¿Pero se ha visualizado en la arena política con intenciones de aspirar a un cargo de elección popular en el área metropolitana?

No, todavía no. Por ahora, solo me he visualizado caminando Los Patios, en donde empecé hace dos noches y estamos atentos a lo que nuestro alcalde nos solicite.

