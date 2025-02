La estrategia del Ejército para contribuir a la paz sin balas en Norte de Santander

Desde antes que se ordenara la ocupación militar en el Catatumbo tras la reanudación de la confrontación armada entre las guerrillas del Eln y las disidencias de las Farc, en el marco de la intervención humanitaria se inició no solo el rescate de los líderes y personas que quedaban atrapadas en medio del fuego cruzado, sino también la campaña disuasiva para tratar de quitarle hombres al conflicto y sumarlos a la paz.

“... Integrantes del Eln, la vida es el mayor de los tesoros que poseemos los seres humanos, no exponga la suya por algo que no vale la pena. Recuerde que mañana puede ser demasiado tarde, desmovilícese, hágalo por usted y por su familia, diríjase a cualquier unidad militar, no lo dude más, entregue las armas y deje de sufrir”.

Este es solo uno de los varios mensajes que cada 15 minutos -cuatro veces por hora, 96 al día- se deja oír a través de las emisoras de radio Colombia Estéreo en Cúcuta, Ocaña, Tibú, Convención, El Tarra y La Gabarra, para llamar a los grupos armados organizados que están con conflicto en el Catatumbo para que dejen la guerra y se desmovilicen en favor de la paz.

Este mensaje no solo se envía a través de las ondas hertzianas desde el 18 de enero, sino que también retumba por los aires, en un radio de un kilómetro a la redonda, desde un parlante gigante a bordo de un helicóptero del Ejército; y además llueve impreso en papel, a través de los miles de volantes que se han dejado caer en la extensa región del Catatumbo desde el pasado 25 de enero.

“Este es un mensaje para los integrantes del grupo armado residual estructura 33 que delinque en la región del Catatumbo. Rompa las cadenas de la esclavitud, entregue las armas, no siga siendo engañado y utilizado como carne de cañón exponiendo su vida por una ideología de engaño. Dese la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad y regresar al lado de su familia. El gobierno nacional les ofrece grandes oportunidades”, dice otro de los mensajes.

El mayor Mario López, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°2 que está a cargo de la campaña, señaló que “esta es una manera de contribuir a la paz y al restablecimiento del orden público, para que nuestros campesinos desplazados puedan regresar y recuperar su tierras”.

Sobre la efectividad de la campaña, López no se atreve a dar un porcentaje, sin embargo, asegura que de acuerdo con la información del grupo de inteligencia que ha tenido contacto con los desmovilizados, varios afirman haber escuchado los mensajes en la radio y a partir de eso, haberse motivado a dar el paso para salir de la irregularidad.

“Notamos que sí ha habido una incidencia positiva de las campañas para esa decisión crucial”, afirmó.

A la fecha, de acuerdo con información del Puesto de Mando Unificado de la gobernación de Norte de Santander, se han difundido más de 70.000 cuñas desde el 18 de enero, mientras que el número de desmovilizados asciende a 119, 97 de las disidencias de las Farc, dos del Eln y 20 menores de edad.

