EPS están jugando con la salud y vida de sus usuarios: sindicato de salud de Norte de Santander

Veedores de salud y sindicatos de la salud con asiento en Cúcuta alertaron ayer a las autoridades que ejercen vigilancia a las EPS en Norte de Santander para que intervengan cuanto antes y se eviten tragedias a los pacientes que llevan uno y dos meces que no reciben sus medicinas.

El problema es de conocimiento también de los órganos de control, que ayer escucharon uno a uno a los representantes de Nueva Eps, Sanitas y Coosalud, contra quienes se escuchas quejas y denuncias de sus usuarios por la no entrega de las medicinas recetadas por los médicos para sus enfermedades.

Los angustiados usuarios le dijeron ayer a La Opinión que los dispensarios Cafam, Audifarma, Pharmasan y Ofimédica en vez de medicamentos lo que les entregan son recibos de pendientes que nunca entregan.

“Cargo con más de diez pendientes desde hace tres meses y siempre que me acerco a Cafam me ponen a hacer una cola de dos horas y cuando llego a la ventanilla vuelven y me dicen que no hay mi medicina. Sufrí un ACV (accidente cerebro vascular) y temo que mi salud empeore porque no me dan el medicamento que me mandó el médico”, dijo una usuaria de Nueva EPS que solicitó no revelar su indentidad para evitar retaliaciones.

Al cierre de la presente edición, los órganos de control aún se mantenían escuchando las explicaciones de los representantes de las EPS, lo cual no posibilitó conocer conclusiones ni medidas que conlleven a poner fin a la escasez de medicamentos en los distintos dispensarios.

El presidente de uno de los sindicatos de la salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, recriminó fuertemente la actitud de las autoridades encargadas de ejercer la vigilancia a las EPS, y exhortó a los presentantes de estas empresas para que den una solución inmediata a la negación de los medicamentos a los usuarios.

“Se está jugando con la salud y la vida de los pacientes y no se ha tomado una sola medida para exigir a las EPS que cumplan con su misión en Norte de Santander”, dijo Hernandez.

Voz de Nueva EPS

Nueva EPS informó que se vienen adelantando los trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad de la operación.

“No se ha impartido instrucción alguna sobre suspensión de giros a la red de prestadores, ni sobre la interrupción de la prestación de los servicios de salud a la población afiliada.

Sin embargo, el rumbo que lleva la atención y la prestación de los servicios de salud dicen lo contrario, “pues aquí no solo se presta un servicio deficiente y de bajísima calidad, sino que se atenta contra la salud y vida de los pacientes al negarles las medicinas para curar sus males”, dijo el veedor ciudadano de Salud, Alberto Acuña Cordero.

La Superintendencia Nacional de Salud no se ha dado por enterada del drama que están viviendo los usuarios de las EPS en Cúcuta con la negación de los medicamentos por las EPS. La Opinión le preguntó hace tres días a la entidad sobre las acciones emprendidas para poner fin a esta situación de desabastecimiento de medicinas, pero al cierre de la presente edición no respondió.

