Docentes de Norte de Santander se unieron al paro nacional, ¿qué piden?

Ayer, los docentes de Norte de Santander se unieron al paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la República.

Sobre las 9:00 de la mañana, cientos de maestros de diferentes partes de la región se dieron cita en el parque Simón Bolívar para salir a manifestar su descontento en contra de un proyecto que, aseguran, es “nocivo” para la educación pública del país.

“Les estamos pidiendo al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, que es donde está el proyecto, que por favor recapaciten, porque la Ley Estatutaria de Educación debe ser consensuada, debe prevalecer lo público, la evaluación formativa diagnóstica que detecte debilidades al interior de la comunidad educativa, porque está quedando entre dicho el preescolar y la financiación del sector”, dijo Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort).

Los docentes manifiestan que, aunque la Ley comenzó en un momento siendo beneficiosa para todo el magisterio, al final tuvo cambios que son los que hoy los llevaron a marchar.

El presidente de Asinort indicó que el paro será indefinido, por lo que, durante hoy y mañana no habrá clases en los colegios públicos de la región, destacando que, para el fin de semana se espera que profesores de diferentes regiones se desplacen hasta Bogotá para ser escuchados por el Gobierno nacional.

“Nosotros respaldamos proyectos de ley que sean en beneficio de la comunidad educativa, no respaldamos personas, respaldamos acuerdos programáticos y proyectos de ley, por eso si tenemos que salir a la calle a respaldar esto, lo haremos”, mencionó Sánchez.

Por su parte, Diana Anave, docente del municipio de Villa del Rosario, señaló que no están de acuerdo con un punto en especial de la ley que está relacionada con una evaluación docente que sería sancionatoria y que estaría sujeta a los resultados de las pruebas Saber del Icfes.

“Hay estudiantes que no van con la intención de mejorar su proyecto de vida, sino que van a perder el tiempo y si ellos obtienen malos puntajes, eso va a repercutir en la calificación de los docentes y no es justo, porque nosotros vamos a dar la vida allí y luchamos por los estudiantes, entonces eso no sería equitativo”, dijo la maestra.

Los maestros exigen que el Gobierno nacional retire este proyecto de ley o que se hunda definitivamente en el Congreso de la República.