¿Con quién deben renovar permisos los prestadores del servicio de transporte venezolano?

Juan Carlos Soto, director del Área Metropolitana de Cúcuta, confirmó a La Opinión que las empresas de transporte venezolano que prestan el servicio transfronterizo entre Cúcuta y San Cristóbal, seguirán bajo la regulación dispuesta por esa entidad.

La aclaración tiene lugar luego de la confusión que ha generado en el gremio de transportistas venezolanos la circular externa 20244000000857 emitida por el Ministerio de Transporte colombiano el pasado 16 de diciembre de 2024, en la que comunica las nuevas disposiciones respecto a las autorizaciones transitorias para la prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros, entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

“Frente al malentendido que generó esa circular, desde el Área Metropolitana hicimos la consulta al Ministerio de Transporte, y nos explicaron que esas disposiciones no tienen nada que ver con el transporte transfronterizo, sino que aplica directamente para el transporte de carga y las empresas de transporte de pasajeros que van de país a país, es decir, que cruzan la frontera desde Venezuela hasta Bogotá u otras capitales del país”, dijo Soto.

La Opinión intentó consultar al Ministerio de Transporte, pero no fue posible, sin embargo, una fuente no autorizada de esa entidad, explicó que efectivamente las disposiciones que contempla la circular no incluye al transporte transfronterizo, dado que es una modalidad suburbana, que se presta entre dos capitales vecinas.

Persiste la duda

A pesar de la aclaración hecha tanto por el AMC como por el Mintransporte, persiste la duda en el gremio de transportistas de San Antonio del Táchira que, con sus permisos vencidos para circular en Cúcuta desde el 30 de diciembre, siguen sin tener claridad ante qué instancia tramitar la renovación.

Celestino Moreno, representante del gremio de transportistas de la frontera del lado venezolano, espera una explicación más clara respecto a la disposición que contempla el Mintransporte en la referida circular.

“Fue una información que llegó a nuestros correos y en ese sentido estamos esperando las pautas que debemos seguir”, dijo Moreno, quien aseguró que pasar a depender del Ministerio sería lo mejor que podría pasar, dados los inconvenientes que se han presentado con la instancia metropolitana, dijo.

En todo caso, desde el AMC indicaron que los prestadores de servicio de transporte transfronterizo venezolano recibieron una prórroga en sus permisos hasta el ocho de enero, cuando podrán acercarse a tramitarlos de nuevo.

En total son 14 empresas y alrededor de 400 transportistas los que esperan respuesta a sus inquietudes.

