De migrantes a desplazados, otra cara de la tragedia del Catatumbo

“Nunca habíamos vivido esa zozobra aquí, salimos de nuestro país en aras de iniciar una nueva vida y ahora nos toca partir”. Así les ha tocado algunas personas migrantes venezolanas que se han convertido en víctimas del conflicto armado del Catatumbo. Muchos llegaron a esta tierra colombiana, en Norte de Santander, para rehacer sus vidas tras huir de la crisis económica, política y social de Venezuela.

Y ahora, muchos han quedado en medio de la confrontación y han vuelto a huir, pero en esta ocasión del enfrentamiento entre la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc.

Esta realidad es esbozada y analizada por Diego García, del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Acnur en Norte de Santander, quien detalla que hay 41.137 desplazados por el conflicto y 12.520 personas se encuentran confinadas aún, lo que significa que todavía permanecen en las veredas donde se está librando el conflicto armado.

Estas veredas están en las zonas rurales aledañas a San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama y Tibú, todos municipios del Catatumbo, y son quienes han sufrido mayores afectaciones.

Según García, de este universo de 53.000 personas que han sido desplazadas y confinadas, hay estimaciones del ELC que 1.376 son refugiados migrantes, quienes a su vez tienen necesidades diferenciales a las que tienen los colombianos.

Historias del conflicto

Javier* es venezolano residente en Tibú y tras el enfrentamiento armado se vio obligado a huir de Tibú y emprender rumbo a Cúcuta.

Durante todos estos días, Javier lleva acercándose a las inmediaciones del estadio General Santander, donde tras esperar largas filas recibe kits de comida, aseo personal y un poco de ropa.

“Desde que partí de Caracas y me radiqué en Tibú, hace más de 10 años, nunca me imaginé volver a pasar por esta situación, y aunque se sabía de la presencia de dichos grupos armados, no se había presentado un enfrentamiento directo como este”, fueron sus palabras.

En ese municipio del Catatumbo, Javier vivía con su madre y era administrador de un lavadero de motos, pero todo cambió de la noche a la mañana con el inicio de los tiroteos y las decenas de cadáveres tirados en los caminos debido a los enfrentamientos.

Él describe que la vida antes del conflicto era muy tranquila, la gente se trataba muy bien y como es un municipio pequeño todo el mundo se conocía, pero tras el desplazamiento, ahora se queda en casa de una tía en la ciudadela Juan Atalaya.