¿El Gobierno dejó sola a Cúcuta enfrentando la escalada violenta? Esto dicen en la ciudad

Sergio Palacios

Presidente de Fenalco en Norte de Santander

Hoy la que manda en Cúcuta es la delincuencia. Los asesinatos, los robos, las extorsiones e inclusive el secuestro y todo lo que conlleva la organización criminal está ganando la pelea. Vimos algo positivo en el sector de Caobos, donde el Ejército hizo un acompañamiento, pero falta mucho por hacer.

Lea además: Contraloría pide cuentas claras sobre la terminal de Cúcuta que nunca se hizo

Falta que la Alcaldía tome el control de la ciudad y haga el papel de garante, de custodio de todos los ciudadanos. No vemos helicópteros vigilando la ciudad, no vemos drones, no vemos nada de tecnología en este momento y esa es la preocupación que tenemos.

El pie de fuerza es cada día menor en la Policía y aumenta en la delincuencia. Pero, además, los cucuteños y nortesantandereanos vemos con mucha preocupación que no haya ningún interés del Gobierno Nacional por ayudar a salir adelante la ciudad y el departamento. Eso nos da mucha tristeza, pero el presidente vive ocupado en otras cosas.

César Angarita

Presidente de Corpomalecón

Cuando se toman políticas públicas en seguridad erradas, estas son las consecuencias que tenemos: un país y ciertas regiones con unos niveles de inseguridad altísimos. La Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército hacen lo humanamente posible para combatirla. Como empresarios y comerciantes siempre hemos recibido el respaldo de estos, pero se necesita que desde el Gobierno Nacional se fortalezca a la Fuerza Pública con tecnología. También es indispensable que haya un cambio de fondo al sistema judicial, porque de nada sirve hacer capturas y no tener dónde ubicar a los infractores.

Francisco Unda

Gerente de la ANDI seccional Norte de Santander

Creemos que a nivel nacional se ha ignorado por completo la solicitud explícita de diversos actores políticos, sociales y empresariales sobre la situación. Además, a nivel local, carecemos de las capacidades necesarias para entender y articular las políticas de seguridad y justicia. Estas dos áreas parecen operar de manera independiente cuando deberían ser complementarias.