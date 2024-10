El calvario de los usuarios de Sanitas reclamando medicinas en Cúcuta

Una semana después de que los usuarios de la EPS Sanitas comenzaran a reclamar sus medicamentos, insumos y dispositivos médicos del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y No PBS con el nuevo operador Pharmasan, ya se están registrando numerosas quejas por las demoras y largas filas en los dispensarios.

Los usuarios aseguran que deben esperar horas para ser atendidos y que, aunque les entregan fichos de turnos, no hay suficientes auxiliares de farmacia para gestionar cada solicitud.

Situación que La Opinión pudo comprobar, visitando los tres puntos de atención que Pharmasan dispuso en la ciudad de Cúcuta, exclusivamente para los pacientes de Sanitas: uno habilitado en la calle 18 # 0E – 45 en el barrio Los Caobos, otro en la calle 6 #9E-119 en el barrio Quinta Oriental y uno más en la Diagonal Santander #56, piso 1.

En el punto de Quinta Oriental, se evidenció que aunque había 7 módulos de atención, solo funcionaban 3 o 4, destacando que por cada paciente, se pueden tardar hasta más de media hora, situación que genera molestia entre los pacientes.

Por ejemplo, una usuaria llego a las 9:24 de la mañana, tomó un ficho del sistema y se le asignó el turno G-108, sin embargo, al observar los monitores notó que apenas iban en el G-18.

“Aquí uno viene, toma el turno, va a la casa, hace almuerzo y vuelve y no han llegado ni al 100. Esto es una falta de respeto con los pacientes, tienen varios módulos, pero no todos están atendiendo, se supone que todo está sistematizado y uno trae los documentos como son, entonces esas demoras no se tienen que presentar”, denunció la paciente.