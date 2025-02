Si a Trump se le ocurre acabar con el TLC yo lo aplaudo: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que estaría agradecido si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump acabara con los acuerdos del TLC (Tratado de libre comercio).



En un evento realizado este jueves en Ubaté, Cundinamarca, el presidente aseguró que este acuerdo económico que Colombia tiene con los Estados Unidos hace más de 10 años no cuido la “no cuidó la producción campesina”.

En su concepto, Colombia ha sido el gran perdedor con la firma del TLC, porque en su argumento, este acuerdo acabo con toda la producción de maíz en Colombia y que donde también advierte que desaparecerá el huevo, el pollo y la leche, por lo que celebra si Trump decide acabar con el TLC.



“Así sucede con la cebolla y así va a suceder con la leche, está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Romper el tratado de Libre Comercio, aunque Trump es impredecible y le da ganas de romperlo cuando amenazó que días con lo de los aviones y subir los aranceles”, dijo.



Y agregó en su discurso que “Colombia pierde con el TLC con los Estados Unidos. Si se le ocurre a Trump acabar el TLC, yo lo aplaudo. Entonces tendremos que sembrar maíz en Colombia, tendremos que defender la leche los huevos la carne y hasta el pez”.

Petro señaló en sus argumentos que estaría feliz de que el país vuelva a los tiempos de antes donde la agricultura sea el primer renglón económico de Colombia.



El jefe de Estado enfatizo en que Colombia se ha vuelto muy urbano, porque aunque “la agricultura es un espacio de paz”, las ciudades son zonas de “traquetos y de violentos”.



Argumento que esto se da porque “la riqueza está en el trabajo”, pero no en “la plata regalada de la cocaína en esas regiones con violencia y con muerte”.



En su discurso, Petro dijo que quitar el TLC con los Estados Unidos sería vital para que los productores reciban más directo del precio internacional.



Finalmente, Petro criticó al banco agrario, asegurando que entregar microcréditos a los campesinos no sirve de nada y “si el banco agrario no fue capaz, nos tocó cambiar no al Banco Agrario sino al personal”.

