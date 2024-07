Rodolfo Hernández está en UCI tras someterse a una nueva cirugía para tratar su cáncer terminal

El excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de someterse a una cirugía en el hígado para evitar la expansión del cáncer de colon que padece.

El condenado en primera instancia a 64 meses de prisión por el caso Vitalogic, fue sometido a la intervención quirúrgica este lunes en el Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Piedecuesta (Santander), para eliminar el cáncer que le hizo metástasis en el hígado y que no pudo ser contenido con las quimioterapias que se venía practicando.

Según conoció el diario El Tiempo, la cirugía fue de alto riesgo por la edad del paciente (79 años), duró cerca de cuatro horas y, una vez finalizada, Hernández fue internado en la UCI para iniciar su proceso de recuperación. Su cuadro es delicado.

El político ya ha sido operado en varias ocasiones para frenar el avance de su enfermedad. En septiembre del año pasado fue sometido a una cirugía para extraerle la masa cancerígena que afectaba su colon, pero en la intervención Hernández presentó dificultades de salud, entre esas una peritonitis que lo obligó a permanecer en la UCI.

Luego, en mayo de este año, fue sometido a cirugía en el intestino tras un fuerte dolor. Ni el centro médico ni el entorno del excandidato presidencial se han referido a la reciente operación.

Hernández fue condenado el pasado 13 junio a 64 meses de prisión domiciliaria por el delito de interés indebido en celebración de contratos en el caso Vitalogic.

El juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga determinó que el exalcalde cometió el delito de interés indebido en celebración de contrato a título de autor, es decir, que hubo un conflicto de intereses por parte del político en el proceso de licitación en un contrato por $340 millones destinados a un proyecto de tecnología de disposición de residuos sólidos.

Hernández también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $86 millones. Desde ese día, ha defendido su inocencia, tanto que, personalmente, fue a presentar un recurso de apelación contra su sentencia el pasado 20 de junio.

“No me robé un peso en la Alcaldía, ni me lo he robado, ni me lo robaré y todo lo que me gané lo entregué para apoyar a la gente más pobre que se había educado en los colegios de primaria y secundaria municipal, eso es lo que he hecho”, dijo el ingeniero ese día a su llegada al tribunal.

