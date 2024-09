Petro oficializa postulación de Gregorio Eljach para dirigir la Procuraduría

Este jueves la Presidencia de la República hizo oficial la postulación de Gregorio Eljach Pacheco como su candidato a la terna para la Procuraduría.

Por medio de un oficio firmado por el presidente, se notificó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, la postulación de Eljach a la terna como Procurador General que también compone Germán Varón Cotrino, designado por la Corte Suprema de Justicia, y Luis Felipe Henao, seleccionado por el Consejo de Estado.

“El presidente de la República, después de revisar las listas de aspirantes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y con el objetivo de garantizar la independencia de la Procuraduría ante el Gobierno, se permite presentar al candidato que integrará la terna para la elección del Procurador General de la Nación (periodo 2025-2029)”, señala el documento radicado por la oficina Jurídica de la Presidencia.

Luego de hacer su elección, desde alto gobierno señalaron que la designación del secretario del Senado se dio para “garantizar la independencia de la Procuraduría”, aún y todas las críticas que ha tenido Petro para esta entidad.

“La decisión se da luego de revisar las listas de aspirantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la propia Presidencia, con el fin de garantizar el equilibrio democrático y la independencia de la Procuraduría ante el Gobierno nacional”, señalaron.

Sobre varios cuestionamientos acerca del porqué no está una mujer en la terna, fuentes de alto gobierno confirmaron a este medio que esto no era obligatorio, debido a que, al presentar candidatos de varios órganos, esta ley de paridad de género no aplica.

Además, señalaron que a pesar de realizar invitación pública por parte de Presidencia de la República y que Eljach no estaba en la lista, esto no lo inhabilitaba para que Petro lo seleccionará.

Eljach Pacheco, de 65 años, es abogado de la Universidad del Cauca, tiene especializaciones y maestrías en derecho, ciencias políticas y sociales en la Universidad del Externado.

Tras confirmarse los tres ternados por parte de la Presidencia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, es el Congreso de la República quien tendrá que escuchar a los candidatos y escoger el próximo jefe del Ministerio Público.

