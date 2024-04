No se expropiarán los ahorros individuales: Petro defiende reforma pensional

Casi un día después de que el Senado aprobara la Reforma Pensional, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa. Explicó que la propuesta, que ahora pasó a la Cámara, dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen.



En el marco de una alocución presidencial, el primer mandatario explicó que en Colombia, solo una de cada cuatro personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. Es decir, que la cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24%. Por eso, según el presidente, la propuesta del Gobierno, que se compone del sistema de pilares, es la mejor solución.

Ese sistema, según el presidente, permitirá dar un subsidio pensional a al menos tres millones de ancianos que hoy en el país no lo tienen, es decir crecer en 1.3 millones de ancianos frente a los 1.7 millones que en la actualidad están acogidos en un programa que se llama Colombia Mayor.



También, beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión a través de una renta pensional, compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones, y un subsidio del Estado de hasta del 30% en el momento de cumplir su edad de retiro.



Pasó también lo relacionado con el pilar contributivo, el cual está dispuesto para que todos los cotizantes a pensiones pasen a Colpensiones con un umbral de 2,3 salarios mínimos. El proyecto además tiene previsto es el pilar del ahorro voluntario, opcional, con la autonomía del ciudadano cotizante.



Ante todo lo anterior, el presidente concluyó que son mentiras algunas afirmaciones que se han hecho en las últimas horas. “No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. No es verdad que expropiará los ahorros individuales. No es verdad que aumentará la edad de pensión. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece”, dijo.

