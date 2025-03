Me cogieron de bobo: Benedetti por acusaciones en consejo de ministros

"Me cogieron de bobo", afirmó este miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, al referirse por primera vez a lo sucedido en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero y tras sostener que varios ex miembros del gabinete lo habrían acusado como una excusa política.



Benedetti admitió que le dolió que lo acusaran de esa manera. “Entiendo un poco la lucha del poder, la narrativa que se puede dar de forma perversa y no tengo ningún resentimiento, pero sí me dolió”.



Al ser consultado sobre la justificación de esas acusaciones, Benedetti señaló que habría un plan concertado de varios de los ex ministros para lanzar acusaciones y señalamientos en su contra, durante el primer Consejo de Ministros televisado.

“Si, yo creo que me cogieron de excusa, yo creo que ellos tenían un plan y eso era un plan armado, porque tengo entendido que se habían reunido antes. Me cogieron de bobo ese día”, afirmó el jefe de la Política en el gobierno de Gustavo Petro.



Benedetti fue objeto de señalamientos y reclamos por parte de la vicepresidenta, Francia Márquez, y de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad. Tras su designación inicialmente como jefe del despacho presidencial se produjo la salida de varios jefes de cartera, luego el presidente, Gustavo Petro, salió en su defensa y pidió al conjunto del gabinete la renuncia protocolaria para rearmar su equipo.



Frente a sus labores y la lucha por lograr consensos para que se aprueben las reformas del Gobierno en el Legislativo, el Ministro confirmó que la coalición “se reventó y se desorganizó” debido a que los anteriores ministros no asistían a los debates o a las audiencias o no daban el aval de sus propios proyectos.

Ante esto, Benedetti señaló que su labor es reorganizar las mayorías en el Congreso, pero negó la existencia que haya repartición de dádivas.



Concluyó en su mensaje que sus prioridades ahora está en la reforma a la salud y la laboral, agregando que después del 16 de marzo pueda radicar el proyecto de legalización de la marihuana con fines recreativos.

