Los caminos que le quedan a Francia Márquez tras su salida del Minigualdad, ¿se irá a hacer campaña?

El presidente Gustavo Petro eligió un teatro, el Delia Zapata Olivella en el centro de Bogotá, para anunciar los cambios de su gabinete para los 18 meses que le quedan en el poder. Desde aquel inédito Consejo de Ministros transmitido el pasado 4 de febrero, que ocasionó una crisis profunda al interior del Gobierno, el jefe de Estado viene haciendo cambios a cuentagotas y según dijo en el evento, así seguirá: “Aquí hay parte del que será el nuevo gabinete, aún no se han cambiado todos y todas las ministras que vamos a buscar”, dijo el mandatario con una imagen del escritor Gabriel García Márquez —a quien cita con frecuencia— a sus espaldas.

“Ustedes reflejan, no todos ni todas, movimientos sociales más que partidos políticos, diversidades de la sociedad colombiana. Un poco la transmisión del Consejo de Ministros pasado, que creo que fue un buen cabezazo, mostró la intención de construir un gabinete homogéneo ideológicamente al estilo del Siglo XX y yo me resisto a hacerlo, no me gusta la homogeneidad (...) en esa medida el gabinete sigue siendo heterogéneo”, agregó el mandatario mirando hacia su izquierda en donde estaban sentados los 10 funcionarios presentados ayer.

Se trata de Patricia Duque Cruz (Mindeportes), que sería “cuota” del Partido Conservador; Lena Yanina Estrada (Minambiente); el General Pedro Sánchez (Defensa); Yannai Kadamani Fonrodona (Mincultura); Jorge Lesmes, ex M-19 que estaba en encargo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Carlos Rosero (Minigualdad) y Armando Benedetti (Mininterior), que venía desempeñándose como jefe de Despacho Presidencial. También el presidente nombró a dos embajadores: Odette Yidi, embajadora de Colombia en Catar y Ryan El Barkcacji, embajador en Arabia Saudita.

Los decretos de esos nombramientos, salvo el de la ministra de Cultura, aún no serán firmados por el presidente Petro porque la ley exige tres días de espera entre la publicación de las hojas de vida y la firma del decreto.