¿Logrará Petro que la izquierda vote por el que él diga?

Corría el mes de febrero de 2010 y el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, empezaba a tomar decisiones sobre el futuro político de su legado, ante la imposibilidad de presentarse por tercera vez en la competencia por la Casa de Nariño, debido a que eliminaron la reelección.

Sus cartas fueron dos de sus más cercanos ministros: Juan Manuel Santos, quien ocupó la cartera de Defensa en momentos en que la guerra contra las Farc estaba muy fuerte. El otro era Andrés Felipe Arias, tal vez el más idéntico de los funcionarios, tanto en lo político como en lo personal.

Un mes después, Santos se hizo acreedor de la postulación a la Presidencia de la República por el Partido de La U, el cual se había fundado cuatro años atrás para catapultar la reelección de Uribe. Las cosas para Arias, o como le decían en ese momento, ‘Uribito’, en cambio, no fueron las mejores. Aunque compitió en la consulta interna del Partido Conservador, perdió con la excanciller Noemí Sanín.

Desde ese momento empezó a tomar fuerza en el país el dicho de que tocaba votar por el que dijera Uribe, y así pasó tanto en la consulta conservadora, en donde sus votos se fueron con Arias, y en la elección presidencial, en la que su favorecido fue Juan Manuel Santos, quien poco tiempo después se convertiría en una de las apuestas políticas que más lamentaría.

Hoy, 14 años después, ese momento pareciera repetirse, pero con protagonistas diferentes y en el otro extremo de la política nacional: la izquierda, que por ahora se arropa bajo una gran sombrilla que se llama Pacto Histórico, y que recoge la línea del progresismo democrático.

Así como Uribe logró aglutinar a la derecha en el 2002 y 2006, Gustavo Petro tiene hoy a la izquierda colombiana en sus diferentes matices y ante la falta, por ahora de la reelección, Petro ya ha empezado a mover sus fichas para que la izquierda vuelva a llegar unida para las elecciones del 2026, pero con un candidato al que él haga guiño, es decir, para que voten por el que diga Petro.

Y aunque la reelección hoy no está permitida en Colombia, el viernes, en un acto con los raizales de San Basilio de Palenque, Petro habló del tema con cierta suspicacia.

Lo hizo cuando algunos de sus seguidores gritaban que volviera la reelección, ante lo cual él les manifestó: “Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos les debería interesar la reelección, porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor. Lejos’. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”.

Ante la dificultad de cambiar la Constitución para revivir la reelección, idea que ya promueven algunos de sus congresistas, es que el mandatario le dio el ultimátum a los jefes de los movimientos y partidos que lo apoyaron en el 2022 para su postulación presidencial, quienes se sumaron bajo la coalición del Pacto Histórico.

Esto, gracias a que la ley electoral les permitió a los grupos políticos pequeños, que en conjunto no sumaran más del 15% de la votación, unirse. De ahí que hubo Pacto Histórico para listas al Congreso como para la Presidencia de la República.

Hace una semana, en la cumbre de la Colombia Humana, el partido de Petro, el mandatario trazó las líneas de lo que debe ser el gran partido del progresismo en Colombia, incluso, hasta advirtió a quienes lo vienen acompañando, que deben estar de lleno y trabajando por el pueblo y no concentrados en sus intereses personales, como por ejemplo, en llegar al Congreso de la República.

“Colombia Humana tiene que liderar la construcción de un partido político que hoy se llama el Pacto Histórico y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11 millones y medio de votos, a ver si es capaz. Estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura, pero hay que unir toda las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia para ganar”, les advirtió.

