He sido crucificado y lapidado antes de tiempo: Iván Name

El nombre de Iván Name Vásquez pasará en la historia política del país como el presidente del Senado que le haya hecho mayor oposición al presidente de la República y que además tuvo que sortear su vinculación a un escándalo de corrupción por el que pidieron su cabeza.

Conozca: El expresidente Andrés Pastrana arremete nuevamente contra los conservadores

Al hacer el balance de lo que fue este año de legislatura, el senador se refirió directamente a la controversia que se desató al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde según el exsubdirector Sneyder Pinilla, Name habría recibido al menos 3 mil millones de pesos para que no frenara el trámite de la agenda legislativa del Gobierno.

Hasta cuando se conoció el escándalo, el dirigente era uno de los más duros críticos que ha tenido el presidente Gustavo Petro, al punto que controvirtió con él en distintas ocasiones y se hicieron duras recriminaciones en tal sentido.

Por eso, una vez salieron a la luz las denuncias del exsubdirector de la Ungrd, Iván Name ha manifestado que es inocente y que no está involucrado en ningún escándalo con el que pretenden enlodarlo.

“He tenido la prudencia y hay que esperar con paciencia que la crucifixión que hacen anticipada frente a hechos que no se han cumplido y que no se conocen puntualmente, sea una manera de respetar a la justicia y al parlamento”, sostuvo.

Lea aquí: Cargos a exsecretaria de Gobierno de La Esperanza, por presunta falsedad en documento público

Dijo que a la fecha su juez natural, la Corte Suprema de Justicia, no lo ha citado a ninguna declaración, por lo que cree que ha sido crucificado y lapidado antes de tiempo.

“En Colombia tenemos un problema y es que adelantamos las cosas y no esperamos con prudencia que ellas se desarrollen. Considero que no se ha cumplido con objetividad una labor que debemos esperar que cumpla la justicia para que esclarezca la verdad”, señaló.

Al responder el por qué no fue igual de activo en su defensa como sí lo hizo con los cuestionamientos que le hizo el presidente Petro, Name señaló: “me obliga como presidente del Congreso a tener una alta discreción y prudencia frente a la majestad de la justicia, frente a unas acusaciones que no se han formalizado y que no se conocen a fondo”.

Aprovechó, además, la rendición de cuentas para sostener que muchos aspectos de la vida del país se han empeorado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Entérese: Cambios en gabinete de Petro: estos son los siete los ministros que saldrían

“Indudablemente, durante este Gobierno se han agravado muchas cosas y por eso lo reafirmo: lamentablemente en algunas áreas de nuestro país tenemos una situación compleja, que se ha venido agravando, pero el problema de fondo y estructural es que pensemos en una salida y derrotemos la pobreza y el atraso y eso se hace solamente con un modelo distinto al que llevamos hace 200 años y es el de las regiones autonómicas”, planteó.

Agregó que, por ejemplo, no hay duda de que existe un agravamiento de las circunstancias de orden público y en otros sectores hay una dificultad económica que se viene sintiendo con fuerza.

“Lo que sostengo es que se han agravado muchas circunstancias nacionales, pero el origen de nuestra problemática la tenemos que ver de fondo, que es la manera como estamos organizados, porque no es cierto que seamos violentos por naturaleza, sino que son violentas las instituciones que tenemos”, dijo.

Name reclamó nuevamente respeto a la autonomía del Legislativo, pues recordó que “el Congreso es el sostén de esta democracia. El Palacio de Nariño tiene que mirar con respeto las columnas del Capitolio y el Capitolio con respeto a la izquierda, al Palacio de Nariño que no es tan frío, ni tan feo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion