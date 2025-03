Fenalco hace advertencias sobre reforma laboral

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, le solicitó a los congresistas de la Comisión VII del Senado archivar la reforma laboral impulsada por el Gobierno por ser inconstitucional y generar riesgos a los trabajos de los colombianos.

Según Cabal, el proyecto no está orientado a crear nuevos empleos, sino por el contrario a destruir plazas de trabajo debido a un incremento de costos laborales que afectaría a cerca de 452.000 empleados.

“Se considera que el incremento de los costos laborales sería de 34%, de acuerdo con el tamaño de las empresas, perjudicando especialmente a las micro y pequeñas”, destacó Fenalco en un comunicado.

Además, la organización alertó que el proyecto no combate la informalidad, la cual sigue siendo uno de los principales problemas del mercado colombiano.

Otro aspecto en el cual la organización gremial manifestó su preocupación es la propuesta de profesionalizar a los aprendices del SENA, Fenalco aseguró que le costaría al sector productivo más de 3.6 billones de pesos, es decir, la tercera parte de una reforma tributaria.

“Lamentablemente el proyecto no fue discutido ni concertado en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales como lo exige el artículo 56 de la Constitución y la Ley 278 de 1996 y eso, no solo hace que no consulte las necesidades del mercado laboral, sino que sea contrario a la Carta Política”, concluyó Alberto Cabal.

