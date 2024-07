“Espero poder estar” en Venezuela para las elecciones: Marta Lucía Ramírez

Después de su tránsito por el Gobierno del expresidente Iván Duque, del que fue su vicepresidenta y canciller, hoy en día se dedica a lo que llama “hacer pedagogía” sobre cómo el país “venía mejorando en todos los sindicadores” en lo “que va corrido de este siglo”.

Su experiencia como exministra de Defensa le da autoridad para referirse a la situación de orden público actual en el país, a la que calificó como “muy preocupante”, así como para hablar de la propuesta de constituyente del Gobierno, de la que dijo que puede terminar en una “confrontación”.

Además, se refirió a su futuro político y a las elecciones presidenciales en Venezuela, que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio.

¿Cómo ve al país en materia de orden público?

Es una situación de orden público absolutamente deteriorada y muy grave en muchos lugares de Colombia, porque hoy lo que estamos viendo es la combinación de todas las formas de lucha de estos grupos de criminales. Entonces, unos se ponen el rótulo de disidencias, los otros el rótulo del Clan del Golfo, otros con el rótulo del ELN y todos siguen transversalmente con un denominador común que es el narcotráfico.

Toda la cantidad de delitos vinculados al narcotráfico —desde la trata de personas, el reclutamiento de niños, el tráfico de migrantes— se une en toda esa criminalidad y vemos un gobierno sin estrategia. No hay ninguna estrategia que diga cómo se va a enfrentar a estos de la guerrilla, a los que están metidos en el tema del narcotráfico y la trata, sino que están hablando de paz total.

¿Cómo se puede hacer con una gente que no tiene ningún estímulo ni ningún atractivo en sentarse a firmar un documento de paz, cuando al final ya el negocio de ellos es seguir en lo que están, que es toda la cantidad de actividades criminales?

¿A qué factores cree que se debe eso?

Lamentablemente, no solamente no han seguido incorporando nuevos suboficiales y nuevos soldados a las bases, sino que además han ido descabezando oficiales de alta insignia, como son los generales, como son los coroneles. Yo hacía un cálculo muy superficial, pero muy conservador. Si nosotros sumamos los coroneles, los brigadieres generales, los mayores generales, los generales de tres y de cuatro soles que han salido de todas las fuerzas en estos dos años, fácilmente podemos estar hablando de 700 personas mínimo.

Es decir, 700 oficiales de alto nivel, si le ponemos 30 años promedio de experiencia a cada uno de ellos, estamos hablando de 21.000 años de experiencia acumulada que este gobierno decidió votar por la basura.

Hoy vemos otra vez patrullando a los del Clan del Golfo, a los del ELN y a los de las FARC en lugares del país donde tienen hoy control territorial que no tenían antes. Ellos han recuperado control en una ciudadanía en estado de indefensión.

¿Va a estar en Venezuela acompañando las elecciones presidenciales?

Espero poder estar, porque me impresiona mucho que acaban de pasarme ahora la información de que Maduro le revocó la invitación al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que hoy tiene revocada la invitación por haber dicho que la democracia exige que si se pierde el domingo, tiene que entregar el poder y reconocer que perdió.

Esa es la democracia: aceptar el resultado de las urnas. Imaginémonos un país que lleva 24 años gobernado por los mismos,

¿no van a saber acaso qué les conviene a ellos? Ellos son los que más saben. Y lo que ellos deciden en su voto libre y soberano es lo que tienen que respetar todos: la oposición y el gobierno.

¿Usted cree que el gobierno de Maduro va a respetar los resultados si pierde este domingo?

Yo creo que hay una verdad incontrovertible y es ese anhelo que oye uno de los venezolanos por lograr que haya una elección democrática. Si dejan hablar la voz del pueblo, que es la voz de Dios, pues uno pensaría que habrá un resultado contundente y hay que esperar que la presión de la comunidad internacional sea por hacer respetar ese resultado.

Aunque lamentablemente también ha habido mucha ingenuidad de algunos miembros de la comunidad internacional. Primero sentarse a manteles con un sistema que sabemos que no ha tenido democracia, sino para hacerse elegir hace 24 años, porque ya después lo de Maduro no fue democrático, fue impuesto y fue totalmente espurio.

Pero el error también de la comunidad internacional fue sentarse a hacer negociaciones sin ninguna garantía de que iban a mejorar el sistema electoral ni que iban a volver transparente todo el registro. Pienso que hoy por hoy es difícil, pero creo que la comunidad internacional va a tener en buena parte esa capacidad de presionar para que Maduro cumpla lo que vaya a ser la decisión del pueblo venezolano.

¿Qué opina de que desde el Gobierno se esté hablando de una constituyente?

La actual constitución dejó muy claro que las reformas constitucionales solamente se pueden hacer por diálogo legislativo, por un

referendo o por una constituyente, pero en todo caso siempre a través del Congreso de la República. No existe la figura que está planteando el presidente de constituyente primario, si no es pasando por el Congreso y lo que él está planteando de unos cabildos municipales no son un mecanismo de participación ciudadana que está en una ley del 2015 ni mucho menos son para desbaratar la institucionalidad existente, sino que, por el contrario, nos puede llevar al riesgo de generar una confrontación civil tan peligrosa que de verdad nos coloque casi que en estado de una guerra civil.

El gran problema de Colombia hoy por hoy es la falta de gobierno, la falta de ejecución y la falta de políticas públicas que estimulen la inversión y que generen empleos. El problema no está en la Constitución, pero con el discurso del odio y con el discurso de que porque no los dejan hacer nos está llevando a un nivel de polarización y de confrontación que puede terminar peligrosa para el futuro de Colombia.

¿Cuál es su futuro político?

Es seguir hablándole a los colombianos de todo lo bueno que tiene Colombia, de todo lo que hemos logrado entre todos y de cómo este país, a pesar de tener el narcotráfico, el terrorismo y los desafíos de pobreza logró avanzar en superación de la pobreza, por ejemplo. Empezamos este siglo con un 50 % de pobreza y logramos bajarlo a menos del 26 %. ¿Cómo? Con generación de empleos, estimulando la inversión y el sector privado. Ahí es donde uno tiene que decirle a los colombianos que tenemos que seguir haciéndolo entre todos y confiar en la sociedad civil y desde la academia ver de qué manera todos contribuimos a devolverle la esperanza a los colombianos.

Esa es una manera de estar haciendo política, distinta y sin estar en este momento buscando nada de tipo electoral. Hacer política significa hacer pedagogía en Colombia de todo lo que podemos lograr siempre y cuando tengamos un Estado bien manejado, unas instituciones fuertes, un respaldo total a la justicia, que es lo más importante de todo, y una sociedad civil activa y participativa.

O sea que por ahora no la veremos aspirando a la presidencia...

Ahora estamos dedicados a esto y nada más.

Con información de El Colombiano.

