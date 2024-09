El mayor enemigo del Gobierno son ellos mismos: Nadia Blel

Aunque pereciera novata para estar al frente de uno de los partidos más viejos de Colombia y que siempre había sido liderado por hombres, Nadia Blel se ganó ese puesto por sus posturas. Y es que, a pesar de la compleja coyuntura por la que atraviesa el país, la dirigente cartagenera no titubea un instante al referirse a lo que está pasando y quién, para ella, es el verdadero responsable.

Desde hace menos de dos meses sucedió en la presidencia del Partido Conservador a un peso pesado de la política colombiana, Efraín Cepeda, quien preside el Congreso de la República y que en este momento está enfrentado con el jefe del Estado, Gustavo Petro, por varios asuntos, entre ellos el presupuesto para 2025 y la reforma tributaria que le pretenden colgar a dicha norma para conseguir $12 billones.

Su tono fuerte y preciso se lo ha ganado con el tiempo y por cuenta de su experiencia en un terreno que no es fácil, pero en el que se ha abierto espacio, como la política. Con esa misma vehemencia que la caracteriza, Blel aseguró en esta entrevista que no le caminará a la tributaria, y advirtió que el presidente Gustavo Petro se equivoca al pretender hablar de un golpe de Estado en su contra. Además, dijo que el mandatario no debería buscar sus enemigos por fuera, porque están al interior de su mismo gobierno.

Ustedes fueron el primer partido en anunciar que no van a votar a ojo cerrado la reforma tributaria, ¿por qué?

Primero que todo, este no es el momento de presentar una reforma tributaria, cuando tenemos un presupuesto desfinanciado, cuando lastimosamente las entidades del Gobierno Nacional no han ejecutado los recursos que tienen asignados de manera eficiente y, por último, cuando en realidad el país no tiene un plan de reactivación económica claro, donde tengamos un norte y donde se vislumbre un mejoramiento de la economía.

¿Es esta una situación inusual?

El partido considera que esto fue un mecanismo de presión hacia el Congreso para aprobar un presupuesto que está completamente desfinanciado, con unas alternativas que en ningún momento garantizan ese recaudo que el Gobierno se está proyectando. Desde la bancada del Partido Conservador estamos haciendo un estudio minucioso de esa reforma, pero lo más importante es que se presentaron alternativas para bajar el monto del presupuesto, lastimosamente no fueron acogidas en las discusiones que se dieron en las Comisiones Económicas.

Esa presión de la que habla, ¿hasta dónde cree usted que el Gobierno la llevará?

Hoy en día hay muchas necesidades en las regiones, por ejemplo, en la Costa Caribe. Hay muchas dificultades en los territorios y se está utilizando la falta de recursos precisamente para presionar al Congreso diciendo que no va a haber inversión en los territorios, en programas importantes como vivienda, en temas importantes como salud. Hemos escuchado que en la Costa Caribe no tendría (el Gobierno) los recursos para solucionar el tema de las tarifas de energía. Por eso, para nosotros, esto es un mecanismo de presión para que el Congreso acompañe ese presupuesto inflado que hoy en día ellos tienen.

¿Y puede ser posible que verdaderamente no lleguen recursos a las regiones?

Se está jugando con las necesidades de las regiones, con la ilusión que hoy en día hay en las regiones y con la falta de recursos que lastimosamente no se han visto y la poca inversión que se ha visto en nuestras regiones, porque las entidades del Gobierno no están ejecutando el presupuesto. Sobre todo, nuestro llamado de atención al Gobierno es que sea coherente y que también sea razonable, porque es que ellos hablan de que se van a quedar programas importantes de inversión sin recursos, pero en el presupuesto que presentan vemos cómo se recortan muchos programas de inversión, mientras que en temas de funcionamiento, en temas de burocracia, sí están bastante elevados. Entonces, ahí es donde uno no ve la coherencia del Gobierno ni la razonabilidad tampoco.

¿Es equivocado decir que no sirvió el ejercicio que comenzó a hacer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de sentarse a hablar con los diferentes partidos para tramitar la agenda legislativa?

Una cosa es hablar y otra cosa muy distinta es concertar. Para que un ejercicio de ese tipo sea exitoso, es importante que las posturas de los diferentes partidos, las propuestas, las recomendaciones se tengan en cuenta. Desde hace varios días, no solamente el Partido Conservador, sino varios partidos, se han manifestado frente al tema del presupuesto, diciendo que está desfinanciado, que en realidad lo que necesitamos es un plan de Gobierno y nada de eso ha sido escuchado. Entonces, es muy difícil llegar a un gran acuerdo nacional, cuando las propuestas, cuando las posiciones de los partidos no son tenidas en cuenta.

Acaban de radicar la reforma a la salud, una vez más, ¿qué futuro le ve a la misma?

Nuevamente, el Gobierno Nacional decide presentar una reforma a la salud de espaldas al país, sin atender la voz ni concertar con pacientes, expertos, gremios y la academia que, en distintos escenarios, han expresado, como lo hemos hecho desde el Partido Conservador, las graves preocupaciones frente a esta reforma, advirtiendo los problemas que su aprobación generaría en el propósito de garantizar el acceso al sistema de salud. Si al Gobierno en realidad le interesara la salud de los colombianos, se preocuparía por resolver los problemas del sistema que requieren su atención inmediata, como el cálculo adecuado de la UPC, presupuestos máximos y el giro a prestadores por parte de EPS liquidadas e intervenidas.

Hoy en día nuestros prestadores tienen una deuda grandísima; EPS liquidadas que en algún momento estuvieron intervenidas y no hay todavía una directriz por parte del Gobierno para que esas empresas prestadoras, que son en últimas quienes nos prestan el servicio de salud a los colombianos, cuenten con los recursos o tengan un alivio para seguir prestando su servicio de salud. Por lo tanto, considero que lo que más nos duele es la falta de voluntad del Gobierno Nacional para garantizar que la salud sí se pueda prestar con calidad en todos los territorios del país.

¿Con la ley de jurisdicción agraria usted cree que se abre paso a la expropiación, como se ha advertido desde algunos sectores?

Estamos haciendo un estudio minucioso del proyecto. Yo creo que lo más importante en este momento es que esa agenda que planteó el Gobierno es una agenda bastante ambiciosa. Son casi ocho proyectos, no solamente es el tema de la jurisdicción agraria, sino casi ocho proyectos y lo que más nos llama la atención es que muchos de esos proyectos requieren el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y el ministro Ricardo Bonilla es el gran ausente en estos temas. En una reforma a la salud se requiere un aval fiscal, en una reforma laboral se requiera el aval el fiscal y el gran ausente de todas estas discusiones es él.

Entonces, ¿con la demora en la radicación de los proyectos es inminente el pupitreo en diciembre?

El enemigo del Gobierno no es el tiempo, el mayor enemigo del Gobierno son ellos mismos. Es un Gobierno que no ha cumplido sus promesas, que no ha sido coherente, que no ha sido razonable y que ha jugado con los sentimientos de los colombianos. La mayor amenaza la representan ellos mismos, por eso las iniciativas no tienen acogida en un Congreso que está trabajado en favor de los colombianos.

Golpe de Estado

¿Le hacen daño al país las afirmaciones del presidente Petro de no reconocer fallos como el del Consejo de Estado relacionado con su campaña presidencial?

Lo más importante en una democracia es respetar la autonomía y la independencia de los poderes. Si no existe por parte de una de las ramas del poder público la suficiente madurez y responsabilidad para respetar esas posturas, no estaríamos en un país democrático y eso nos tiene que alarmar como colombianos.

¿Nos estamos moviendo hacia un golpe de Estado como lo ha venido denunciando el presidente Petro?

Pienso que no. Lo que se ha venido dando es, precisamente, el ejercicio claro de las funciones de cada una de las ramas del poder público, en un país donde todavía hay independencia, donde todavía hay autonomía y nosotros como colombianos tenemos que valorar eso, porque el Congreso no es notario del Gobierno y la Rama Judicial del poder público tampoco trabaja al servicio del Gobierno; trabajamos cada uno al servicio de los colombianos.

¿Cree que el presidente Petro presionará al Senado para que escoja su candidato a la Procuraduría General de la Nación?

Es importante esperar que salgan cada uno de los ternados, pero siento que el Senado de la República estará a la altura de la independencia.

