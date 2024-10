Dejan en firme la elección del alcalde de Tibú, Richar Claro

El alcalde de Tibú, Richar Claro, salió bien librado de la demanda mediante la cual buscaban apartarlo del cargo de manera anticipada y en segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó que su elección fue legítima, por lo que podrá continuar ejerciendo el cargo.

A Claro lo demandaron porque, supuestamente, estaba incurso en doble militancia, en calidad de apoyo, y no podía participar en los comicios de octubre de 2023, como quiera que siendo aspirante de la Alianza Verde apoyó la candidatura a la Gobernación de William Villamizar Laguado, quien fue inscrito por una coalición de partidos entre los que estaban el Liberal, Conservador, Cambio Radical y de La U, y no al de su propia colectividad.

Ya en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander había negado las pretensiones de la demandante, Jackeline Gómez Torres, quien pedía anular la elección, al confirmar que el mandatario de los tibuyanos no incurrió en la prohibición que le reprochaban.

Como la decisión fue apelada, pasó a manos del Consejo de Estado y este consideró que se cumplían todas las condiciones para ratificar la conclusión a la que llegaron los magistrados del Tribunal, razón por la cual resolvió dejar en firme la credencial del gobernante.

“(…) al no evidenciarse manifestación alguna del señor Richar Claro Durán al candidato William Villamizar Laguado, no existe la conducta prohibitiva invocada como causal de nulidad del acto de elección demandado”, fue una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados del alto tribunal, al revisar las pruebas aportadas al proceso y los cuestionamientos que hacía la demandante, razón por la cual no prosperaron los argumentos de apelación.

